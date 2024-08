Wieder kein Sieg! SAK gibt gegen Neumarkt 3:1-Führung aus der Hand

Details Samstag, 24. August 2024 09:48

Der SAK 1914 muss weiter auf den ersten vollen Saisonerfolg warten! Im Gastspiel beim Aufsteiger TSV Neumarkt mussten sich die Athletiker trotz 3:1-Führung am Ende mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Unglücklich: SAK-Boy Tobias Hochleitner besiegelte mit einem Eigentor im Nachschlag die Punkteteilung.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Burzic hielt "richtig schlechte" Neumarkter im Spiel

"In der ersten Halbzeit waren wir richtig schlecht. Da war der SAK klar besser", bringt es Hans Hajek, der Sportliche Leiter der Neumarkter, auf den Punkt. Die Nonntaler erspielten sich vom Start weg Vorteile und gingen pünktlich zur Halbstundenmarke verdientermaßen in Führung. Bartu Ötztürk schweißte einen Freistoß zum 0:1 in die Maschen (30.). Die Freude über den Führungstreffer hatte auf Seiten der Städter allerdings einen fahlen Beigeschmack. "Der Torwart der Neumarkter hat den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand geklärt, war dabei letzter Mann", hätte SAK-Coach Paul Zeyringer in der Freistoß-Entstehungsgeschichte statt Gelb liebend gerne einen Platzverweis für Nikola Vukic gesehen. Quasi aus dem Nichts schlugen die Platzherren noch vor dem Pausentee zurück. Erwin Burzic stellte in Minute 36 auf 1:1.

Zwei späte Neumarkt-Goals verhinderten ersten SAK-Saisondreier

Nach dem Seitenwechsel stellten die Zeyringer-Jungs die Weichen zunächst voll auf Auswärtssieg. Erst brachte Adrian Sulejman seine Farben neuerlich in Front (52.), später drückte Daniel Raischl nach einem Eckball zum 1:3 ab, als gefährlich in der Heim-Box auftauchte, mit einem Haken gleich zwei Neumarkter ins Kino schickte und trocken abschloss (72.). Neumarkt, das sich in Hälfte zwei gesteigert hatte, schien aber keinen Bock auf eine Nullrunde zu haben. Nachdem Mustafa Yavuzer auf 2:3 verkürzt hatte (82.) und der gelbverwarnte Raischl mit der Ampelkarte von der Wiese gefolgen war (83.), lenkte Tobias Hochleitner den Ball in der ersten Minute der Nachspielzeit nach einem Stangenschuss unglücklich zum 3:3 ins eigene Nest. "Ärgerlich, zumal wir mit Ausnahme der letzten 13 Minuten alles im Griff hatten. Wir nehmen aber viele positive Dinge mit und werden auf diese aufbauen", bilanziert Zeyringer. Für Hajek war's unterm Strich ein gerechtes Remis. "In der zweiten Halbzeit war's genau umgekehrt, waren wir besser. Wir haben Chancen am Fließband vorgefunden. Am Ende musst du nach diesem Spielverlauf mit dem einen Punkt aber zufrieden sein."

Salzburger Liga, 4. Runde

Freitag, 23.08.2024, 19:30, Sportanlage Neumarkt, Z: 350, SR: Vahid Zagovic

TSV Neumarkt 3:3 (1:1) SAK 1914

Neumarkt: Nikola Vukic, Dorian Simon, Maximilian Ploner, Dragisa Crnogorcevic, Nemanja Peric, Hismael King, Mustafa Yavuzer, Eric Friedl, Erwin Burzic, Bernhard Pecho (K), Elias Atiabou

Ersatzspieler: Marcel Schattauer, Thomas Barac, Albert Saparbekov, Pascal Gappmaier, Armin Cahtarevic, Fabian Gerbl

SAK: Fabian Oshowski, Artur Bakai, Daniel Raischl (K), Harald Empl, Tobias Hochleitner, Matthias Gallei, Elias Berbalk, Adrian Sulejman, Bartu Ötztürk, Felix Hager, Jonathan Zeyringer

Ersatzspieler: Maximilian Eder, Fabian Wallner, Moritz Egger, Nimit Agarwal, Niklas Preslmayr, Jonas Konrad-Larionows

Tore: 0:1 Bartu Ötztürk (30.), 1:1 Erwin Burzic (36.), 1:2 Adrian Sulejman (52.), 1:3 Daniel Raischl (72.), 2:3 Mustafa Yavuzer (82.), 3:3 Tobias Hochleitner (91., Eigentor)

Gelbe Karten: Crnogorcevic, Vukic, Burzic, Simon, Atiabou, Peric bzw. Raischl, Empl, Ötztürk, Gallei

Gelb-Rot: Raischl (83.)

Details

