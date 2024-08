Eugendorf behält gegen "fehleranfällige" Siezenheimer souverän die Oberhand

Details Sonntag, 25. August 2024 14:28

Der UFC Siezenheim musste sich im Heimspiel gegen den USC Eugendorf mit einer deutlichen 0:3-Niederlage geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit führte Eugendorf mit 1:0 und konnte in der zweiten Halbzeit das Ergebnis weiter ausbauen. Die Siezenheimer fanden kaum ein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste, die durch Tore von Benjamin Bachler, Christopher Mayr und Saša Peric einen verdienten Auswärtssieg einfuhren.

Bachler brachte Eugendorf sehenswert in Front

Die Eugendorfer waren vom Start weg die aktivere Mannschaft und durften zum Kehraus der Anfangsviertelstunde zum ersten Mal jubeln. Nach Mayr-Assist brachte sich Benjamin Bachler mit einem Haken in eine optimale Schussposition und zimmerte das Runde sehenswert ins Eckige - 0:1 (15.). Gegen Ende der ersten Halbzeit verhinderte Siezenheims Aushilfskeeper Michael Kaltenhauser (Leindecker und Menth fehlten) gegen Sasa Peric einen noch größeren Rückstand.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Siezenheim-Coach Peter Urbanek war mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Spielhälfte nicht zufrieden und wechselte zur Halbzeitpause gleich drei Spieler aus. Das sollte anfangs aber nicht fruchten. In Minute 49 stellte Christopher Mayr auf 0:2, sieben Minuten danach packte Sasa Peric mit einem direkt verwandelten Freistoß den Deckel drauf - 0:3 (56.). "Wir waren sehr fehleranfällig", stöhnt Urbanek, dessen Siezenheimer zwar bemüht aber weiterhin zahnlos blieben. Indes bastelte Eugendorf akribisch am vierten Treffer, der letztlich aber nicht mehr glücken wollte. Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg kehrten die Grün-Weißen nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder auf die Siegerstraße zurück.

Salzburger Liga: Siezenheim : Eugendorf - 0:3 (0:1)

56 Sasa Peric 0:3

49 Christopher Mayr 0:2

15 Benjamin Bachler 0:1

