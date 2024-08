Puch bremst bis dato ungeschlagene Hallwanger aus

Details Sonntag, 25. August 2024 14:35

Eine Woche nach dem wichtigen 2:0-Erfolg über Anif hat der FC Puch den UFC SV Hallwang mit haargenau demselben Ergebnis gebogen. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlugen Dario Bijelic und Eugen Rexhepi gegen den bis dato ungeschlagenen Aufsteiger zu. Eine Rote Karte für die Hallwanger in der Schlussphase besiegelte schließlich deren Schicksal.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem UFC SV Hallwang und dem FC Puch begann mit einem aggressiven Start der Gäste. Bereits in der dritten Minute erarbeitete sich der FC Puch einen Freistoß, der jedoch nicht zu einem zählbaren Erfolg führte. In der 16. Minute kam es zu einem starken Konter der Hallwanger, als Abraham den Ball in der eigenen Hälfte eroberte und einen beeindruckenden Solo-Lauf hinlegte. Sein cleverer Pass auf Simon Zieher führte zu einem gefährlichen Abschluss, doch der Innenverteidiger des FC Puch konnte den Schuss abblocken, und es gab nur Ecke.

Der FC Puch ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte seine Offensive fort. In der 17. Minute köpfte Borislav Petrovic den Ball ins Netz, doch der Linienrichter entschied auf Abseits, und das Tor wurde nicht anerkannt. Weitere Chancen folgten: In der 28. Minute lief Sebastian Hölzl alleine auf das Tor der Hallwanger zu, doch er verzögerte den Abschluss und setzte den Ball knapp neben das Tor.

Die wohl gefährlichste Aktion der ersten Halbzeit ereignete sich in der 33. Minute, als ein flatternder Distanzschuss des FC Puch den Hallwanger Keeper forderte. Dieser konnte jedoch souverän parieren, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem FC Puch, das Spiel endgültig zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 63. Minute fasste sich Dario Bijelic ein Herz und schoss den Ball aus dem Strafraum mit roher Gewalt ins Netz. Der Hallwanger Keeper hatte keine Chance, diesen Schuss zu parieren und die Pucher gingen mit 1:0 in Führung.

Die Hallwanger versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, doch in der 70. Minute nutzte der FC Puch einen Eckball der Gastgeber für einen blitzschnellen Konter. Über die linke Seite sprintete der Pucher Stürmer in Richtung Strafraum und legte den Ball perfekt für Eugen Rexhepi ab, der eiskalt zum 2:0 einnetzte.

In der 79. Minute erlitt der UFC SV Hallwang einen weiteren Rückschlag, als Dominik Borozni die Rote Karte sah. Damit war es für die Gastgeber noch schwieriger, einen Anschluss zu finden oder gar das Spiel zu drehen. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse und schließlich endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den FC Puch.

Salzburger Liga: Hallwang : Puch - 0:2 (0:0)

70 Eugen Rexhepi 0:2

63 Dario Bijelic 0:1



