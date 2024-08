Auch Bürmoos schafft's nicht: Seekirchen bleibt makellos

Details Sonntag, 25. August 2024 14:47

In einem spannenden Spiel der Salzburger Liga setzte sich der SV Seekirchen auswärts mit 2:0 gegen den SV Bürmoos durch. Während die Gastgeber vor allem in der zweiten Halbzeit mehr Druck machten, waren es die Gäste, die in der ersten Hälfte die entscheidenden Tore erzielten.

Ein unglücklicher Start für Bürmoos

Die Partie zwischen dem SV Bürmoos und dem SV Seekirchen wurde mit hohen Erwartungen in der Seearena angepfiffen. Beide Teams starteten engagiert in das Spiel und bereits früh war klar, dass sich hier ein hart umkämpftes Match entwickeln würde.

Nachdem Kirchtag (Knöchel) verletzungsbedingt ausgeschieden war, ereignete sich in der 32. Minute der nächste Schockmoment für die Hausherren. Ein unglückliches Eigentor durch Hasan Avdic brachte den SV Seekirchen mit 1:0 in Führung. Dieses Missgeschick sollte sich als Wendepunkt im Spiel herausstellen, da die Gäste nun ihre Chancen witterten.

Seekirchen, das mit neun Punkten aus den ersten drei Spielen ideal in die neue Spielzeit gestartet war, legte noch vor der Pause nach. Elias Schaurecker stellte in Minute 43 auf 0:2.

Trotz Überzahl: SVB-Aufholjagd blieb aus

Nach der Halbzeitpause hofften die Anhänger des SV Bürmoos auf eine starke Reaktion ihrer Mannschaft. Der Trainer musste nun die richtigen Worte finden, um das Team zu motivieren. Unmittelbar nach der Stundenmarke schwächten sich die Seekirchener selbst - Andreas Pär, bereits gelbverwarnt, flog mit Gelb-Rot vom Feld.

Mit einem Mann mehr auf dem Grün erhöhte der SVB den Druck. Zählbares sollte aber nicht heraushüpfen. Die wohl aufregendste Szene der zweiten Halbzeit ereignete sich in der 80. Minute, als die Seearena nach einer vermeintlichen Elfmeterentscheidung für den SV Bürmoos bebte. Doch der Schiedsrichter entschied anders, was zu großer Unzufriedenheit bei den Heimfans führte.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der SV Seekirchen verteidigte geschickt seine Führung, ließ den SV Bürmoos nicht mehr zurück ins Spiel kommen und nahm die nächsten drei wertvollen Zähler mit nach Hause. Weiter ohne Punkteverlust zieht der Vorjahres-"Vize" in der Salzburger Liga nun einsam seine Kreise.

Salzburger Liga: Bürmoos : Seekirchen - 0:2 (0:2)

43 Elias Schaurecker 0:2

32 Eigentor durch Hasan Avdic 0:1

