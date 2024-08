Anifs Hadzic sorgt für Bramberger Last-Minute-Pleite

Details Sonntag, 25. August 2024 14:58

Die TSU Bramberg musste sich in der 4. Runde der Salzburger Liga erstmals geschlagen geben. Nach den vollen Erfolgen gegen Golling, Siezenheim und zuletzt Bürmoos unterlagen die Oberpinzgauer auswärts beim USK Maximarkt Anif knapp mit 1:2.

Frühe Führung für Bramberg

Das Spiel begann auf hohem Niveau und beide Mannschaften zeigten von Anfang an, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. Nachdem es hüben wie drüben Chancen auf den Führungstreffer gegeben hatte, zirkelte David Nindl zur Freude der Gäste einen Freistoß in die Maschen - 0:1 (42.).

USK Anif dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USK Anif den Druck und kam zu mehreren guten Chancen. Letztendlich dauerte es bis zur 68. Minute, bis die Heimmannschaft den Ausgleich erzielen konnte. Emir Hamzic traf zum 1:1 und brachte Anif zurück ins Spiel.

Die Partie blieb spannend und beide Teams hatten weiterhin ihre Möglichkeiten. In der 74. Minute traf TSU-Boy Sebastian Lazzeri nur die Latte, wenig später wurde ein starker Konter der Anifer von Gäste-Abwehrmann Florian Schnaitl entschärft. Nachdem auch David Nindl die Standfestigkeit der Anifer Hütte getestet hatte, wie Kollege Lazzeri am Torgebälk gescheitert war (85.), versetzte Amir Hadzic die heimischen Anhänger kurz vor Ultimo in Ekstase. Der Offensivgeist, der im Sommer von Schalchen nach Salzburg zurückgekehrt war, sorgte in Minute 89 nach einem Eckball für den Anifer Last-Minute-Sieg - 2:1.

Salzburger Liga: Anif : Bramberg - 2:1 (0:1)

89 Amir Hadzic 2:1

68 Emir Hamzic 1:1

42 David Nindl 0:1

