Straßwalchens Schlussoffensive bleibt unbelohnt - ASV bejubelt "glücklichen Sieg"

Details Sonntag, 25. August 2024 15:45

Mit dem Spiel zwischen dem ASV Salzburg und dem SV Straßwalchen wurde heute Sonntag die 4. Runde der Salzburger Liga abgeschlossen. Das bessere Ende sollte es dabei für die Städter geben, die sich nach Sedat Sezers 1:0-Treffer regelrecht ins Ziel schleppten.

Tempo- und chancenreicher erster Durchgang

Von Abtasten keine Spur ließen die ASVler und Straßwalchener gleich vom Start weg die Hunde raus. "Es ist hin- und hergegangen - mit einem leichten Übergewicht für Straßwalchen", erzählt ASV-Obmann Robert Neureiter. Während die Grün-Weißen desöfteren am bestens aufgelegten ASV-Goalie Paul Schranz scheiterten, klopften auch die Städter an die Tür zum Führungstreffer an. Mit Olugbemiga Ogunlade vergab ausgerechnet ein Ex-Straßwalchener die beste Gelegenheit dazu.

Wechsel fruchtete - Gawron bewies gutes Händchen

Dass ASV-Coach Adam Gawron Jungspund Sedat Sezer für David Gligoric auf die Wiese schickte (52.), sollte sich kurz darauf bezahlt machen. In Minute 61 landete ein abgefälschter Schuss des eingewechselten Sezer unhaltbar im langen Eck - 1:0. Dem Rückstand hinterherlaufend drückte Straßwalchen im Schlussakt ordentlich auf die Tube. Weil der ASV inmitten der Straßwalchener Drangphase kaum bis gar keine Entlastung mehr hatte, avancierte das einzige Sonntagsmatch dieser vierten Runde zu einer echten Abwehrschlacht. "Gott sei Dank haben sie das Fernrohr nicht richtig eingestellt gehabt", sah Neureiter, wie die Grün-Weißen beste Ausgleichschancen ungenutzt ließen. Am Ende schaukelte das Gawron-Kollektik den knappen Vorsrpung über die Ziellinie. "Ein glücklicher Sieg, zumal Straßwalchen mehr Chancen gehabt hat als wir. Und gleichzeitig auch ein wichtiger Sieg, denn die Aufgaben werden in den nächsten Wochen nicht einfacher", sagt Neureiter.

Salzburger Liga, 4. Runde

Sonntag, 25.08.2024, 10:30, ASV-Sportanlage Itzling, Z: 150, SR: Clemens Posch

ASV Salzburg 1:0 (0:0) SV Straßwalchen

ASV: Paul Schranz, Jakob Zrakic, Olugbemiga Ogunlade, Luca Reimer, Simon Zaric, Thomas Seyringer, Simon Maric, Filip Maric, David Gligoric, Marko Gvozdenovic, Danijel Morariju (K)

Ersatzspieler: Sebastian Weber, Sedat Sezer, Maximilian Grasegger, Endrit Sllamniku, Zana Ramadan

Straßwalchen: Adrian Hänsel, David Schörghofer, Luca Forthuber, Marco Berner, Lucas Wildmann, Christian Haller, Bence Toth, Daniel Weiss, Daniel Chudoba, Florian Bichler, Yannick Johnson (K)

Ersatzspieler: Maximilian Vitzthum, Mathias Chudoba, Ajdin Islamovic, Damir Music, Lyon Zechmann, Daniel Prunner

Tor: 1:0 Sedat Sezer (61.)

Gelbe Karten: S. Zaric, Sllamniku bzw. D. Chudoba, Berner

