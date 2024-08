Grödig kämpft Siezenheim mit viel Mühe nieder - "Haben uns 70 Minuten lang schwergetan"

Details Samstag, 31. August 2024 14:36

Obwohl dem SV Grödig das Leben ganz, ganz schwer gemacht wurde, musste sich der UFC Siezenheim in der 5. Runde der Salzburger Liga am Ende doch recht deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Erst beendete Maximilian Breitenthaler die Siezenheimer Torflaute (kein Tor in den letzten drei Spielen), ehe die Deliu-Männer nach dem Leitz-Ausgleich binnen zwölf Minuten alles klar machten.

Siezenheim die bessere Mannschaft

Die drittplatzierten Grödiger bekamen es mit einem unangenehm zu bespielenden Tabellen-13. aus Siezenheim zu tun. "Wir haben uns richtig schwergetan. Siezenheim hat's gut gemacht", gibt Grödig-Coach Arsim Deliu offen zu. Es mussten 22 Minuten vergehen, ehe die Urbanek-Elf verdientermaßen in Führung ging. Auch wenn Maximilian Breitenthalers 0:1 in die Geschenke-Kategorie fiel. Drljics Rückpass zum Keeper fiel zu kurz aus, Breitenthaler spritzte dazwischen und traf. Kurios: Unmittelbar vor der Pause sollte sich auf der Gegenseite eine ähnliche Szene ereignen. Grödig-Nutznießer Daniel Leitz sorgte für einen Gleichstand zur Pause - 1:1 (43.). Für den ehemaligen Bundesligisten ein schmeichelhafter Zwischenstand. "Weil Siezenheim vor dem 1:1 dem 2:0 wesentlich näher war", erklärt Deliu.

Frischer Wind von der Bank

Den Platzherren, die verbessert aus der Kabine gekommen waren, ging's nach dem Seitenwechsel leichter von der Hand. Mitgrund war auch der Vierfach-Wechsel zur Stundenmarke: Füreder, Surr, Gsenger und Völkl ersetzten Drljic, Lürzer, Hillebrand und Fraunhuber. "Das war der sogenannte Switcher", weiß Deliu, dessen Schützlinge das Spiel binnen zwölf Minuten voll und ganz auf ihre Seite lenkten. Manuel Krainz nach Gsengers Ferserl-Ableger (64.), Andrej Lazarevic nach Gsengers Kopfball-Ableger (72.) und Surr aus spitzem Winkel (76.) stellten im Affentempo auf 4:1. "Vor dem 3:1 haben wir Glück gehabt, dass Siezenheim aus sieben, acht Metern über das Tor geschossen hat", sagt Deliu. Wenn auch mit viel Mühe krallten sich die Grödiger die nächsten drei Points, sind nun zumindest bis morgen Zweiter. "Wir haben uns 70 Minuten schwergetan, spielerisch viel Luft nach oben. Positiv ist aber, dass wir momentan auch solche Spiele gewinnen, in denen es für uns nicht so rund läuft."

Salzburger Liga, 5. Runde

Freitag, 30.08.2024, 18:30, Untersbergarena Grödig, Z: 100, SR: Esat Temizkan

SV Grödig 4:1 (1:1) UFC Siezenheim

Grödig: Vlado Grabovica, Thomas Niedermüller, Mario Lürzer, Manuel Krainz, David Hillebrand, Manuel Fraunhuber, Daniel Leitz, Andrej Lazarevic, Aleksandar Jankovic, Martin Hartl (K), David Drljic

Ersatzspieler: Serafin Bütow, Lukas Hiermann, Robert Völkl, Maximilian Gsenger, Ousainou Surr, Thomas Füreder

Siezenheim: Günter Leindecker (K), Simon Freund, Philipp Sturm, Patrick Mayer, Maximilian Breitenthaler, Corvin Resch, Daniel Ganzenhuber, Daniel Jezercic, Matthias Hechenblaikner, Michael Offenhauser, Fabian Groiss

Ersatzspieler: Nevio Menth, Rafael Zaic, David Mühlbauer, Eric Hoppenthaler, Moritz Waldmann, Julian Mayer

Tore: 0:1 Maximilian Breitenthaler (22.), 1:1 Daniel Leitz (43.), 2:1 Manuel Krainz (64.), 3:1 Andrej Lazarevic (72.), 4:1 Ousainou Surr (76.)

Gelbe Karten: Krainz, Leitz, Gsenger bzw. Groiss

