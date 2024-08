Festung Aug hält! Seekirchen schlägt Anif im Liga-Hit

Details Samstag, 31. August 2024 15:45

Der SV Seekirchen hat im fünften Spiel den fünften Sieg eingefahren. Im Top-Spiel der 5. Runde schlug der Tabellenführer mit dem USK Maximarkt Anif seinen ersten Verfolger 1:0. Den alles entscheidenden Treffer erzielte aber kein Seekirchener. Unglücksrabe Halil Erkek traf zum Leidwesen seiner Anifer ins eigene Gehäuse.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Seekirchen mit Blitzstart

Seekirchen gegen Anif - in der letzten Saison noch ein klassisches David-gegen-Goliath-Duell, mittlerweile ein echtes Gipfeltreffen. Der Tabellenführer aus Seekirchen erwischte gegen die zweitplatzierten Anifer im heimischen Sportzentrum Aug einen Auftakt nach Maß. Nach einem ruhenden Ball von Christoph Chudoba bugsierte Anif-Pechvogel Halil Erkek die Kirsche in die eigene Hütte - 1:0 (2.). "Danach haben wir das Spiel 25, 30 Minuten in der Hand gehabt, bis zur Pause dann etwas den Faden verloren", schilderte Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. In der kurzen Schwächephase der Wallerseer kamen die Anifer zwar auf, so richtig Gefahr konnten sie aber vorerst nicht ausstrahlen.

Zum vierten Mal in Folge: Heuberger hielt die Null fest

Konkreter wurden die Möglichkeiten der Gäste erst in Durchgang zwei. Da musste SVS-Schlussmann Severin Heuberger nicht nur einmal herhalten. "Freilich hatte Anif ein paar Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass es lichterloh gebrannt hätte", so Lapkalo. In einem munteren Hin und Her konnte sich in Bezug auf weitere Tore keine Mannschaft mehr entscheidend durchsetzen. Somit blieb's beim knappen 1:0-Sieg für den Leader. "In meinen Augen hat die bessere Mannschaft gewonnen", findet Lapkalo, der mit seinen Kickern nach fünf gespielten Runden weiter makellos bleibt.

"Irgendwann werden auch wir verlieren"

Zudem scheint die Seekirchen-Defensive momentan kaum bis gar nicht zu knacken sein. Zwei Gegentore in fünf Partien sprechen Bände. "Es läuft perfekt - so wie man sich's in einer gewissen Art und Weise auch vorstellt", sagt Lapkalo, der auf den Tag X aber vorbereitet wäre. "Jeder Gegner ist hochmotiviert gegen uns. Es ist nicht einfach, permanent fokussiert zu bleiben. Irgendwann werden auch wir verlieren."

Salzburger Liga, 5. Runde

Freitag, 30.08.2024, 19:00, Sportzentrum Aug, Z: 300, SR: Özgün Ustaoglu

SV Seekirchen 1:0 (1:0) USK Maximarkt Anif

Seekirchen: Severin Heuberger, Patrick Brugger, Tobias Wechselberger, Christoph Chudoba, Ben Leitenstorfer, Fabian Neumayr, Felix Eliasch (K), Viktor Posokhov, Yehor Sapozhnikov, Michael Aigner, Lukas Würtinger

Ersatzspieler: Elias Pitterka, Manuel Roider, Stefan Fuchsberger, Danylo Plakhtyria, Elias Schaurecker, Marcel Holzmann

Anif: Josef Stadlbauer, Bünyamin Aksoy, Laurenz Angerer, Taus Askhabov, Michael Neureiter (K), Matthias Strobl, Leonard Hausbacher, Emir Hamzic, Halil Erkek, Amir Hadzic, Patrick Sparber

Ersatzspieler: Alexander Preyhaupt, Emir Islami, Amir Aliu, Sebastian Reisinger, Christoph Siller, Timo Stadlberger

Tor: 1:0 Halil Erkek (2., ET)

Gelbe Karten: Holzmann, Schaurecker, Chudoba, Roider bzw. Strobl, Askhabov, Angerer

