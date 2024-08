Start-Ziel-Sieg für Straßwalchen gegen Neumarkt

Details Samstag, 31. August 2024 12:14

Der SV Straßwalchen hat in der 5. Runde der Salzburger Liga Aufsteiger TSV Neumarkt deutlich mit 4:1 gebogen und somit erstmals in dieser Spielzeit voll angeschrieben. Die Grün-Weißen stellten die Weichen schon früh auf Sieg und sorgten bereits im Verlauf der ersten 45 Minuten für glasklare Verhältnisse. Herausragend: Lucas Wildmann traf doppelt, holte zudem den Elfer zum zwischenzeitlichen 2:0 heraus.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Wildmann an allen drei Straßwalchen-Toren beteiligt

Die bis dato sieglos gebliebenen Straßwalchener machten im Heimspiel gegen Neumarkt flott Ernst. "Das Spiel war vom Start weg einseitig. Wir haben mehr Leidenschaft und mehr Energie auf den Platz gebracht", analysiert Straßwalchen-Trainer Bernhard Huber-Rieder. Nachdem Johnson und Schörghofer die ersten Möglichkeiten vorgefunden, diese aber vergeben hatten, besorgte Lucas Wildmann in Minute 22 das verdiente 1:0. "Einmal vorbeigelegt und abgedrückt", war auch Huber-Rieder von der schnörkellosen Art und Weise angetan. Wenige Minuten danach sollte Wildmann wieder im Fokus stehen. Nach einem Foul an ihn zeigte Schiedsrichter Höglinger auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ilija Ivic zum 2:0 (25.). Dem nicht genug sollte es im Nachspiel der ersten Halbzeit noch ein drittes Mal im Kasten des TSV einschlagen. Wieder war Wildmann der Unruheherd, der nach einem Doppelpass seinen Zweierpack schnürte - 3:0 (45.+1).

Erster Saisondreier für Straßwalchen

In der zweiten Halbzeit verabsäumten es die Grün-Weißen, die Führung weiter auszubauen. Im Finish waren es dann die Neumarkter, die trotz Unterzahl zum Torjubel abdrehten. Nachdem Armin Cahtarevic mit Gelb-Rot vom Feld geflogen war (79.), flog ein Freistoß von Mustafa Yavuzer durch die Mauer hindurch zum 3:1 ins Glück (83.). "Da hat die Mauer nicht gerade glücklich ausgesehen", knurrt Huber-Rieder, der in der finalen Minute der regulären Spielzeit aber freudig mitansah, wie seine Schützlinge den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellten. Der eingewechselte Daniel Chudoba traf zum 4:1-Endstand (90.). Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen (allesamt mit einem Tor Unterschied) schrieben die Straßwalchener nun voll an. "Eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg. Die letzten Spiele waren auch schon gut. Dieses Mal haben wir uns endlich belohnen können", strahlt Huber-Rieder.

Salzburger Liga, 5. Runde

Freitag, 30.08.2024, 19:00, Nevoga-Arena Straßwalchen, Z: 200, SR: Marc Höglinger

SV Straßwalchen 4:1 (3:0) TSV Neumarkt

Straßwalchen: Nico Tezzele, David Schörghofer, David Kriechbaum, Marco Berner, Lucas Wildmann, Christian Haller, Bence Toth, Ilija Ivic, Florian Bichler, Daniel Weiss, Yannick Johnson (K)

Ersatzspieler: Adrian Hänsel, Luca Forthuber, Mathias Chudoba, Ajdin Islamovic, Daniel Chudoba, Damir Music

Neumarkt: Nikola Vukic, Dorian Simon, Maximilian Ploner, Dragisa Crnogorcevic, Nemanja Peric, Hismael King, Mustafa Yavuzer, Eric Friedl, Bernhard Pecho (K), Elias Atiabou, Pascal Gappmaier

Ersatzspieler: Marcel Schattauer, Thomas Barac, Florian Pugl-Pichler, Samuel Brändle, Armin Cahtarevic, Fabian Lettner

Tore: 1:0 Lucas Wildmann (22.), 2:0 Ilija Ivic (25.), 3:0 Lucas Wildmann (45.+1), 3:1 Mustafa Yavuzer (83.), 4:1 Daniel Chudoba (90.)

Gelbe Karten: Schörghofer, Ivic, Music bzw. Atiabou, King, Cahtarevic, Pecho, Lettner

Gelb-Rot: Cahtarevic (79.)

