Dank Mrkonjic: Thalgau bezwingt Golling am letzten Drücker

Details Samstag, 31. August 2024 18:57

Der UFV Thalgau hat heute im einzigen Samstagsspiel der 5. Runde gegen den SC Golling einen 2:1-Sieg davongetragen. Nachdem es auf Thalgauer Geviert schon stark nach einer Punkteteilung gerochen hatte, versetzte Franz Mrkonjic das heimische Lager im Nachschlag doch noch in Ekstase.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Thalgau "zu offen", Golling mit den besseren Chancen

Golling erwischte vor 150 Besuchern einen aussichtsreichen Beginn. Erst ging ein Abschluss nur hauchzart am langen Eck vorbei (6.), kurz darauf drückte Lukas Poindl zum 0:1 ab (8.). "In der ersten Halbzeit waren wir viel zu offen. Das hat Golling immer wieder Möglichkeiten gegeben", sagt Thalgau-Trainer Tomislav Jonjic. Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke gewann Mario Kreuzer das Luftduell gegen Golling-Keeper Oliver Schwarzl, Jakob Sedlinger stand goldrichtig und stiefelte zum 1:1 ein (11.). Wenige Augenblicke später fast die neuerliche Führung für die Gollinger. Der erste Schuss prallte gegen die Stange, der Nachschuss wurde aus kurzer Distanz neben die Hütte gesetzt (16.). Nachdem auch die Thalgauer eine gute Gelegenheit ausgelassen hatte, beruhigte sich das Spielchen ein wenig. Pausenstand: 1:1.

Mrkonjic legte Golling im Nachschlag lahm

"Nach der Pause waren wir viel stabiler", nahm's Jonjic erfreut zur Kenntnis. Eine Tatsache, die sich am Ende des Tages noch bezahlt machen sollte. In der 74. Minute kamen die Hausherren dem Führungstreffer schon sehr nahe, als Andreas Rottensteiner die Kugel nach Mrkonjic-Freistoß an den Querbalken setzte. In der 92. Minute war's dann soweit. Bernhard Löw setzte Franz Mrkonjic ins Szene, der überlegt zum 2:1-Sieg traf. "Andere machen die Augen zu und halten voll drauf, Franz hat's sehr, sehr überlegt gemacht", grinst Jonjic. Unterm Strich durften die Thalgauer einen glücklichen Last-Minute-Sieg bejubeln. "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Es war eine sehr schwierige Partie für uns."

Salzburger Liga, 5. Runde

Samstag, 31.08.2024, 15:00, Sportplatz Thalgau, Z: 150, SR: Sefa Ceviker

UFV Thalgau 2:1 (1:1) SC Golling

Thalgau: Jakob Edenstöckl, Andreas Schellnegger, Bernhard Löw, Moritz Resch, Elias Fasching, Jakob Sedlinger, Andreas Rottensteiner (K), Almir Omanovic, Simon Wintersteller, Mario Kreuzer, Franz Mrkonjic

Ersatzspieler: Johannes Wampl, Filip Pantelic, Raffael Schörgi, Alexander Schrofner, Fabio Braunstein, Niklas Buchegger

Golling: Oliver Schwarzl, Thomas Sommerauer, Daniel Eder, Florian Lienbacher (K), Lukas Poindl, Maximilian Nussbaumer, Robbin Huijberts, Fabian Brückler, Darko Boricic, Tobias Lindenthaler, David Ruiz Pinzon

Ersatzspieler: Dennis Moric, Mika-Sven Sandmayr, Rene Zach, Branko Marjanovic, Semih Sevkan

Tore: 0:1 Lukas Poindl (8.), 1:1 Jakob Sedlinger (11.), 2:1 Franz Mrkonjic (92.)

Gelbe Karten: Löw, Wintersteller bzw. Eder, Sevkan, Marjanovic, Brückler

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.