1:2! Puch rutscht gegen Aufsteiger ASV aus

Details Samstag, 31. August 2024 15:10

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hat sich der FC Puch zuhause gegen Aufsteiger ASV Salzburg überraschenderweise mit 1:2 beugen müssen. Während beim Titelaspiranten das Rätselraten in die nächste Runde geht, bejubeln die Itzlinger nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Straßwalchen die nächsten drei "Big Points".

Foto: Adi Aschauer

ASV erwischte Puch auf falschem Fuß - Grasegger mit Tor und Vorlage

Mit den Siegen gegen Anif (2:0) und Hallwang) schien Titelanwärter Puch zuletzt Fahrt aufgenommen zu haben. Davon war in der gestrigen Freitagspartie gegen den ASV wenig zu spüren. "Es war sehr anstrengend. Für die Köpfe der Spieler ist es schon hart, wenn du über 90 Minuten einen strikten Matchplan verfolgst", sagt ASV-Coach Adam Gawron. Der Plan, aus einer gesicherten Defensive heraus auf die Umschaltmomente zu warten, ging dem Vorjahres-Zweiten der 1. Landesliga voll auf. In Minute zwei köpfte Olugbemiga Ogunlade nach Grasegger-Hereingabe ins verwaiste Tor, in Minute 26 avancierte Grasegger vom Vorlagengeber zum Torschützen, als er nach einem zunächst abgewehrten Eckball zum 0:2 traf.

Foto: Adi Aschauer

Aufsteiger brachte knappen Bonus über die Runden

Nach der Pause erhöhten die Pucher zwar die Umdrehungsfrequenz, viel Zwingendes war über weite Strecken aber nicht dabei. "Wir haben einige Fehler gemacht und dem Gegner so die Macht des Spiels in die Hand gedrückt", war Gawron trotz des disziplinierten Auftritts seiner Auswahl nicht gänzlich zufrieden. Nachdem Borislav Petrovic auf 1:2 verkürzt hatte (75.), hofften die Platzherren doch noch auf eine Ernte. Diese sollte es aber nicht mehr geben. Auch, weil Eugen Rexhepi bei einem Elfer in der Nachspielzeit in ASV-Keeper Paul Schranz seinen Meister fand. "Den Sieg haben wir mit viel Leidenschaft und hartem Einsatz geholt. Am Ende war's aus meiner Sicht verdient", so Gawron. Ein zusätzlicher Motivator sei das Ligaportal-Tippspiel gewesen, bei dem knapp 75% der User für einen Puch-Sieg abgestimmt hatten. "Das hat uns nochmal so richtig angespornt."

Salzburger Liga, 5. Runde

Freitag, 30.08.2024, 19:30, Waldstadion Puch, Z: 150, SR: Andreas Peitler

FC Puch 1:2 (0:2) ASV Salzburg

Puch: Stipo Colic (K), Gabriel Lukacevic, Dario Bijelic, Eyüp Erdogan, Sanel Jukic, Eugen Rexhepi, Patrick Schober, Borislav Petrovic, Melvis Memic, Kenan Sejdic, Raphael Kalteis

Ersatzspieler: Aleksandar Pavic, Daniel Stjepanovic, Paul Malirsch, Tobias Habersatter, Philipp Oberauer, Mamadou Diallo

ASV: Paul Schranz, Benedikt Böhme, Maximilian Grasegger, Olugbemiga Ogunlade, Luca Reimer, Simon Maric, Jakob Zrakic, Sedat Sezer, Filip Zaric, Marko Gvozdenovic, Danijel Morariju (K)

Ersatzspieler: Philipp Bauer, Janpaul Costalunga, Endrit Sllamniku, Simon Zaric, Amel Sadikovic, David Gligoric

Tore: 0:1 Olugbemiga Ogunlade (2.), 0:2 Maximilian Grasegger (26.), 1:2 Borislav Petrovic (75.)

Gelbe Karten: Kalteis, Lukacevic bzw. Morariju, Zrakic, Böhme, Ogunlade

