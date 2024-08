SV Bürmoos triumphiert in Eugendorf in hitziger Partie

In einem spannenden Match der Salzburger Liga setzte sich der SV Bürmoos mit 2:1 beim USC Eugendorf durch. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen, schnellen Spielzügen und einer hitzigen Schlussphase. Obwohl Eugendorf in der zweiten Halbzeit dominanter auftrat, gelang es Bürmoos, die entscheidenden Akzente zu setzen und den Sieg nach Hause zu bringen.

Gäste mit früher Führung

Von Beginn an übernahm Bürmoos die Initiative. Bereits in den ersten Minuten setzten die Gäste die Gastgeber aus Eugendorf unter Druck und dominierten das Spielgeschehen. Trotz des frühen Pressings konnte sich Eugendorf zunächst behaupten, ohne jedoch selbst nennenswerte Offensivaktionen zu kreieren.

In der 18. Minute wurde der Druck der Gäste schließlich belohnt: Hasan Avdic traf zum 0:1 für Bürmoos. Der Treffer resultierte aus einer Druckphase, in der Eugendorf kaum Zugriff auf das Spiel fand. Die Gastgeber schafften es in der ersten Halbzeit nur selten, sich aus der Umklammerung zu lösen und gefährliche Aktionen in Richtung des Bürmooser Tores zu initiieren.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Bürmoos am Drücker und ließ Eugendorf wenig Raum zur Entfaltung. Es war offensichtlich, dass die Gäste mit ihrem Tempo und ihrer Aggressivität den Hausherren Schwierigkeiten bereiteten. Kurz vor der Halbzeitpause konnte sich der Eugendorfer Torhüter Alessandro Hetzer noch einmal auszeichnen, indem er eine gefährliche Situation klärte und sein Team vor einem weiteren Gegentreffer bewahrte.

Entscheidung in Minute 84

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Eugendorf mit neuem Elan aus der Kabine. Die Hausherren wechselten Julian Aumayr ein, der für mehr Tempo im Spiel sorgen sollte. In der 53. Minute gelang Predrag Gavric der verdiente Ausgleich für Eugendorf per Elfmeter. Vorausgegangen war eine strittige Entscheidung des Schiedsrichters, der zunächst ein Tor zurückpfiff und stattdessen auf den Punkt zeigte.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen kreierten. Eugendorf zeigte sich nun deutlich gefährlicher und hatte mehrere Gelegenheiten, in Führung zu gehen. So traf beispielsweise Benjamin Bachler in der 79. Minute die Querlatte.

Inmitten dieser Druckphase der Gastgeber erzielte jedoch Bürmoos den entscheidenden Treffer. In der 84. Minute netzte Lazar Ugrinovic zum 1:2 ein und brachte sein Team damit wieder in Front. Trotz aller Bemühungen gelang es Eugendorf nicht mehr, auf diesen Rückschlag zu antworten.

Die Schlussminuten waren von intensiven Zweikämpfen und Emotionen geprägt. In der 89. Minute sah der Bürmooser Markus Stadler die rote Karte, was die hitzige Stimmung weiter anheizte. Mehrere Rudelbildungen und Behandlungen von Spielern sorgten für eine turbulente Schlussphase, die sich bis in die Nachspielzeit zog.

Nach insgesamt 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Bürmoos durfte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Eugendorf konnte sich trotz einer starken zweiten Halbzeit nicht für ihre Bemühungen belohnen.

