Bramberg besiegt dezimierte Hallwanger souverän

Details Montag, 02. September 2024 11:10

Die TSU Bramberg hat sich mit einem souveränen 2:0-Heimerfolg über den UFC SV Hallwang in die Top-3 der Salzburger Liga zurückkanoniert. Die Oberpinzgauer ließen gegen einen dezimierten Aufsteiger nicht viel anbrennen. David Nindl per Elfer und Sommer-Neuzugang Josip Brkic sorgten für die Goals.

Foto: TSU Bramberg/MoTo

Kapitän Nindl erlöste spielbestimmende TSUler

Der Aufsteiger trat die Reise in den Oberpinzgau dezimiert an. Im Vergleich zu den ersten vier Ligapartien fehlten Federer, Abraham, Mitterbauer, Janjic, Dominik Borozni und Lukas Zieher. "Ingesamt waren's acht", zählt Hallwang-Coach Damir Borozni noch zwei Langzeitausfälle dazu. Vor 300 Besuchern übernahmen die Bramberger schnell das Kommando, verbuchten viel Ballbesitz und tauchten ab und an gefährlich vor dem Gäste-Gehäuse auf. Bis zum erlösenden Führungstreffer mussten sich die heimischen Fans aber eine Zeit lang gedulden. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit verwandelte Captain David Nindl einen Elfmeter zum 1:0 (45.+1).

Foto: TSU Bramberg/MoTo

Hallwang schwächte sich selbst, Brkic mit der Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erschwerte sich die Aufgabe für die Hallwanger bedeutend, als der angezählte Oliver Antunovic nach einem neuerlichen Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (56.). In Überzahl sprang das TSU-Pferd nur so hoch wie es musste. "Wir haben nichts zugelassen, sind aber selbst auch nicht so richtig zwingend geworden", sagt Bramberg-Sektionsleiter Martin Innerhofer. In Minute 75 war der Deckel schließlich drauf - Josip Brkic markierte den 2:0-Endstand. "Verdient, weil wir das Spiel über die gesamte Zeit voll im Griff hatten", jubelt Innerhofer.

Salzburger Liga, 5. Runde

Sonntag, 01.09.2024, 17:00, Smaragdarena Bramberg, Z: 300, SR: Clemens Posch

TSU Bramberg 2:0 (1:0) UFC SV Hallwang

Bramberg: Senad Hamzic, Bernhard Rammler, Marcel Moser, Harald Nindl, Florian Schnaitl, Taner Yildirim, Frederik Bilovsky, David Nindl (K), Davor Saric, Sebastian Lazzeri, Josip Brkic

Ersatzspieler: Tobias Kalcher, Felix Rangetiner, Stefan Breuer, Jakob Schreiner, Nico Lukasser-Weitlaner, Roland Quehenberger

Hallwang: Stefan Janjic, Stefan Eingang (K), Ante Skaro, Oliver Antunovic, Philipp Hartl, Sebastian Wörndl, Michael Pletschacher, Aleksandar Gligoric, Simon Zieher, Edib Jukic, Alkali Kamara

Ersatzspieler: Tobias Hauser, Leon Gashi, Fabian Purkrabek, Mirko Martinovic, David Nutzenberger

Tore: 1:0 David Nindl (45.+1), 2:0 Josip Brkic (75.)

Gelbe Karten: H. Nindl, Lazzeri, Rammler bzw. Gligoric, Antunovic, S. Zieher, Gashi

Gelb-Rot: Antunovic (56.)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.