Nach lautstarker Kabinenpredigt: Eugendorf gewinnt richtungsweisendes Derby gegen Hallwang

Details Samstag, 14. September 2024 10:08

Drei von vier Freitagsspielen fielen in der Salzburger Liga sprichwörtlich ins Wasser. Derweil feierte der USC Eugendorf daheim gegen den UFC SV Hallwang einen 3:0-Derbysieg. Die Grün-Weißen kamen dabei erst in der zweiten Halbzeit auf Touren. Der Gamechanger? Eine lautstarke Kabinenpredigt.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Richtungsweisendes Sechs-Punkte-Derby

Im Nachbarschaftsduell zwischen den siebtplatzierten Eugendorfern und den neuntplatzierten Hallwangern war so einiges auf dem Spiel gestanden. "Die Tabellensituation hat uns einen riesengroßen Druck auferlegt. Wir haben gewusst: Wenn wir gewinnen, können wir uns in Richtung Norden orientieren. Wenn wir nicht gewinnen, treten wir auf der Stelle oder rutschen sogar weiter zurück", sprach Eugendorf-Sportchef Christof Kopleder von einer angespannten Lage.

Keine Tore und keine Highlights in Hälfte eins

250 eiserne Besucher trotzten dem "Sauwetter", fanden sich im Eugendorfer Sportzentrum ein und sahen ein Derby, in dem sie zunächst nicht wirklich auf die Kosten kommen sollten. "Die erste Halbzeit war inferior. Eine zaghafte und echt schlechte Salzburger-Liga-Partie", nahm sich Kopleder kein Blatt vor dem Mund. "Hallwang hatte nach der 1:10-Schleife kein Selbstvertrauen und wir irgendwie einen Heimkomplex." Während die Messner-Buben nicht an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen konnten, zeigte der Aufsteiger im Vergleich zum Heimdebakel gegen Seekirchen ein anderes Gesicht. In den Anfangsminuten kam Hallwang gar zu einer vielversprechenden Möglichkeit, die Edib Jukic verhaute. Auf weitere Stimmungsmacher wartete man bis zur Pause vergebens.

Peric und Auinger sicherten Eugendorf Derbysieg

Aufgrund der mauen Performance in Durchgang eins, fiel die Halbzeitansprache in der Eugendorfer Kabine um ein paar Dezibel lauter aus. "Das hat die Mannschaft auch gebraucht", sagte Kopleder, der danach freudig feststellte, wie die Grün-Weißen stark verbessert aufs Grün zurückkehrten. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte schnürte Sasa Peric nach Bachler-Vorlagen einen Doppelpack (47., 61.), ehe Felix Auinger im Nachschlag einen Freistoßtrick mit dem 3:0 krönte (92.). "Die Derbys gegen Seekirchen und Hallwang sind für uns sehr wichtig. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen - die zweite Halbzeit war dann echt okay", bilanzierte Kopleder, dessen Blick auf das Zwischenklassement nun erfreulicher ausfällt. "Wo wir jetzt stehen, sehen wir uns zwar noch nicht, aber wir haben zumindest nicht abreißen lassen."

Salzburger Liga, 7. Runde

Freitag, 13.09.2024, 19:00, Sportzentrum Eugendorf, Z: 250, SR: Sergej Provci

USC Eugendorf 3:0 (0:0) UFC SV Hallwang

Eugendorf: Alessandro Hetzer, Simon Ernemann (K), Felix Auinger, Lauritz Koeltringer, Daniel Reichl, Sasa Peric, Philipp Teufl, Timo Barkmann, Benjamin Bachler, Christopher Mayr, Predrag Gavric

Ersatz: Dominik Seitz, Julian Aumayr, Thomas Kneissl, Michael Zeillinger, Tobias Messner, Timo Portenkirchner

Hallwang: Tobias Hauser, Johannes Abraham, Stefan Eingang (K), Ante Skaro, Edib Jukic, Michael Pletschacher, Oliver Antunovic, Alkali Kamara, Aleksandar Gligoric, Sebastian Wörndl, Jacob Mitterbauer

Ersatz: Stefan Janjic, Philipp Hartl, Fabian Purkrabek, Mirko Martinovic, David Nutzenberger

Tore: 1:0 Sasa Peric (47.), 2:0 Sasa Peric (61.), 3:0 Felix Auinger (92.)

Gelbe Karten: Ernemann, Teufl, Bachler bzw. Pletschacher, Eingang

