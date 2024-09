Torflut nach der Pause: Hallein zementiert Golling am Tabellenende ein

Details Sonntag, 15. September 2024 18:01

Der UFC Hallein ist im heutigen Tennengau-Derby seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den SC Golling klar und deutlich in die Schranken gewiesen. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt besiegelten die Tore von Adrian Wagner (2), Eric Mitterlechner, Sebastian Müller, Adrian Vurbic und Michael Tanzberger einen furiosen 6:0-Sieg.

Foto: Adi Aschauer

Dominante Halleiner schnüffelten an der Führung

Fast schon erwartungsgemäß gaben die Halleiner gegen ein kompakt verteidigendes Tabellenschlusslicht vom Start weg den Ton an. "Wir hatten Golling klar unter Kontrolle. Mit ihrem Mittelfeldpressing haben sie uns nach außen gelenkt. Oft waren wir aber zu kompliziert", schilderte Hallein-Übungsleiter Christoph Lessacher, dessen Kicker es verabsäumten, schon im Verlauf der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Sebastian Müller, Elvis Pargan und Eric Mitterlechner hatten gute Chancen dazu, konnten daraus aber keine Nutzen ziehen. "Zumindest mit 1:0 hätten wir zur Pause führen müssen", so Lessacher.

Foto: Adi Aschauer

Lessacher-Crew nach Sechs-Tore-Gala klarer Derbysieger

Nachdem die Salinenstädter in der Kabine Kleinigkeiten adaptiert hatten, lief's besser. "Wir wollten einfache Lösungen und haben diese letztlich auch gefunden", sagte Lessacher, der sich wenige Minuten nach dem Restart über Eric Mitterlechners Dosenöffner freuen durfte - 1:0 (48.). Pünktlich zur Stundenmarke sorgten zwei Shootingstars für so etwas wie die Vorentscheidung: Der 17-jährige Elvis Memic setzte den ebenfalls 17-jährigen Sebastian Müller in Szene, der mit viel Coolness auf 2:0 stellte (60.). Als Adrian Vurbic in Minute 80 den heimischen Vorsprung weiter ausbaute, brachen bei den Gästen alle Dämme. "Mit dem 3:0 sind sie auseinandergebrochen", fand Lessacher. Aus einem Derbysieg wurde schließlich ein Kanter-Derbysieg. Michael Tanzberger (83.) und Doppelpacker Adrian Wagner (88., 93.) schenkten den Gollingern auf den letzten Metern gar noch das halbe Dutzend ein. "Der Sieg war extrem wichtig für uns. Vor allem waren wir heute effektiv, haben aus acht, neun Chancen sechs Tore gemacht", bekundet Lessacher stolz.

Während die Salinenstädter nach der unglücklichen und knappen 0:1-Pleite in der Vorwoche gegen Neumarkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehrten, warten die Gollinger Schlusslichter in der Salzburger Liga weiter auf Saisonsieg Nummer eins.

Foto: Adi Aschauer

Salzburger Liga, 7. Runde

Sonntag, 15.09.2024, 14:45, Thomas-Stangassinger-Anlage Hallein, Z: 270, SR: Marina Zechner

UFC Hallein 6:0 (0:0) SC Golling

Hallein: Leon Pertl, Ranko Gigic, Marko Milic, Elvin Pargan, Eric Mitterlechner, Adrian Vurbic, Sebastian Müller, Elias Memic, Florian Kiss, Markus Auer (K), Alem Huremovic

Ersatz: Manuel Vincetic, Hasan Acar, Adrian Wagner, Michael Tanzberger, Boris Babic, Don Maniradukunda

Golling: Silvano Pilotto, Thomas Sommerauer, Daniel Eder, Florian Lienbacher (K), Johannes Steiner, Maximilian Nussbaumer, Mika-Sven Sandmayr, Robbin Huijberts, Fabian Brückler, Tobias Lindenthaler, David Pinzon

Ersatz: Dennis Moric, Esteban Granja, Darko Boricic, Rene Zach, Branko Marjanovic

Tore: 1:0 Eric Mitterlechner (48.), 2:0 Sebastian Müller (60.), 3:0 Adrian Vurbic (80.), 4:0 Michael Tanzberger (83.), 5:0 Adrian Wagner (88.), 6:0 Adrian Wagner (93.)

Gelbe Karten: keine bzw. Pilotto

