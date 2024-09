"Haben das Bestmögliche gemacht" - Hallwang unterliegt Grödig zuhause knapp

Details Samstag, 21. September 2024 05:04

Der UFC SV Hallwang musste sich in der 8. Runde der Salzburger Liga vor Heimpublikum gegen den SV Grödig hauchzart mit 1:2 beugen. Die Gäste, die zwischenzeitlich mit zwei Toren in Führung gelegen waren, gerieten zwar final noch einmal ins Zittern, ließen sich die drei Punkte aber nicht mehr abluchsen.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Grödigs Krainz traf mit dem Pausenpfiff

"In den ersten 10, 15 Minuten war's aus meiner Sicht eine offene Partie. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", erzählte Hallwang-Übungsleiter Damir Borozni. Der Aufsteiger schaffte es in der Anfangsphase zwei, dreimal in die gefährliche Zone, blieb jedoch ohne gefährlichen Abschlüssen. Danach übernahm die Grödiger das Kommando. "Sie waren dann klar überlegen. Bis zur 40. Minute hatten wir keinen Zugriff mehr", so Borozni weiter. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Hüben schlenzte Aleksandar Gligoric die Kirsche an die Kreuzecklatte, drüben stellte Manuel Krainz auf 0:1 (45.+2). "Ein Geschenk", knurrte Borozni.

Hallwang-Aufholjagd blieb erfolglos - Coach dennoch happy

Nachdem die Hallwanger nach eigenem Eckball das 0:2 von David Drljic fraßen (58.), schien die Geschichte erledigt. Doch die Heimelf steckte nicht auf und kam wenige Minuten danach noch zum Anschlusstreffer, als Gligoric einen Freistoß aus 20 Metern in die Maschen zirkelte (65.). "Da hat kein Blatt Papier dazwischen gepasst", staunte auch Borozni über die Maßarbeit seines Schützlings. Während die Grödiger im Schlussakt etwas ins Schwanken gerieten, verbuchte Hallwang einige Torschüsse und Standardsituationen. Der erhoffte Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. "Was unterm Strich aber auch nicht gerecht gewesen wäre. Grödig war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen", gestand Borozni, der mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden war. "Wir haben das Bestmögliche gemacht und werden aus dieser Partie unsere Schlüsse ziehen. Wenn sich das Lazarett löst, bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir dann auch wieder punkten werden."

Salzburger Liga, 8. Runde

Freitag, 20.09.2024, 19:00, Sportplatz Hallwang, Z: 150, SR: Dennis Hora

UFC SV Hallwang 1:2 (0:1) SV Grödig

Hallwang: Stefan Janjic, Stefan Eingang (K), Ante Skaro, Oliver Antunovic, Philipp Hartl, Johannes Abraham, Michael Pletschacher, Aleksandar Gligoric, Jacob Mitterbauer, Stefan Federer, Alkali Kamara

Ersatz: Tobias Hauser, Resid Omerovic, Sasa Pavlovic, Fabian Purkrabek, Mirko Martinovic, David Nutzenberger

Grödig: Serafin Bütow, Thomas Niedermüller, Robert Völkl (K), Maximilian Gsenger, Ousainou Surr, Manuel Krainz, Manuel Fraunhuber, Thomas Füreder, Daniel Leitz, Andrej Lazarevic, David Drljic

Ersatz: Vlado Grabovica, Luka Micanovic, Lukas Hiermann, Mario Lürzer, David Hillebrand, Sasa Popovic

Tore: 0:1 Manuel Krainz (45.+1), 0:2 David Drljic (58.), 1:2 Aleksandar Gligoric (65.)

Gelbe Karten: Gligoric bzw. Krainz, Füreder, Popovic

