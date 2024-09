3:2! Puch ringt Bramberg nieder

Details Samstag, 21. September 2024 08:37

Drei Tage nach dem überzeugenden 4:0-Triumph in Neumarkt hat der FC Puch einen 3:2-Sieg gegen die TSU Bramberg nachgefeuert. Nach einem Gleichstand zum Pausentee bogen die Tennengauer im Verlauf der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße auf. Mit einem Goal und einer Vorlage war Puch-Juwel Sebastian Hölzl maßgeblich daran beteiligt.

1:1 zur Pause

"Wir waren um die Nuance besser im Spiel", fand Bramberg-Sektionsleiter Martin Innerhofer, für den es quasi aus dem Nichts kam, dass Gabriel Lukacevic einen Rexhepi-Freistoß zum 1:0 unters Dach nagelte (10.). Ein kleiner Dämpfer, der die Oberpinzgauer jedoch nicht aus der Bahn warf. In Minute 23 schlug die TSU zurück: Eine Spielverlagerung von links auf rechts brachte Sebastian Lazzeri in Szene, der die Murmel in die kurze Ecke legte - 1:1. Bis zur Pause hatte Bramberg leichtes Übergewicht, allerdings fehlten die klaren Torchancen.



Mit Tor und Vorlage: Hölzl lotste Puch auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Nachdem Top-Möglichkeiten zu Beginn noch rar geblieben waren, zwickten die Pucher zu. Sebastian Hölzl traf erst nach Ratkov-Lochpass (57.), nur um in der 74. Spielminute Eyüp Erdogan das 3:1 aufzureiben. "Wir haben gewusst, dass Bramberg ein guter Gegner ist, sind nach dem Ausgleich ruhig geblieben und haben Moral gezeigt", erzählte Puch-Dompteur Mersudin Jukic, der beinahe noch den vierten Treffer bejubeln durfte, den aber Hölzl verpasste. Mit dem Schlusspfiff betrieben die Bramberger noch Ergebniskosmetik. Ein abgefälschter Freistoß von David Nindl markierte den 3:2-Endstand (97.). "Für uns ist es unglücklich gelaufen", bilanzierte Innerhofer. Derweil kam Jukic aus dem Strahlen nicht mehr heraus: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, die mich - wie schon in Neumarkt - läuferisch, kämpferisch und spielerisch überzeugt hat."

Salzburger Liga, 8. Runde

Freitag, 20.09.2024, 19:30, Waldstadion Puch, Z: 270, SR: Njegos Vucanovic

FC Puch 3:2 (1:1) TSU Bramberg

Puch: Stipo Colic (K), Pavle Ratkov, Gabriel Lukacevic, Yasin Gürcan, Eyüp Erdogan, Sebastian Hölzl, Drazen Veselinovic, Daniel Stjepanovic, Eugen Rexhepi, Melvis Memic, Bartu Aygün

Ersatz: Aleksandar Pavic, Dario Bijelic, Paul Malirsch, Philipp Oberauer, Patrick Schober, Raphael Kalteis

Bramberg: Senad Hamzic, Bernhard Rammler, Marcel Moser, Harald Nindl, Florian Schnaitl, Taner Yildirim, Frederik Bilovsky, David Nindl (K), Felix Rangetiner, Sebastian Lazzeri, Josip Brkic

Ersatz: Tobias Kalcher, Stefan Breuer, Fabian Vorreiter, Jakob Schreiner, Nico Lukasser-Weitlaner

Tore: 1:0 Gabriel Lukacevic (10.), 1:1 Sebastian Lazzeri (23.), 2:1 Sebastian Hölzl (57.), 3:1 Eyüp Erdogan (74.), 3:2 David Nindl (97.)

Gelbe Karten: Gürcan, Ratkov bzw. Brkic, Bilovsky, H. Nindl

