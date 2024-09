Tabellenführer setzt Siegesserie in Straßwalchen fort

Der SV Seekirchen setzte sich in der Salzburger Liga in einem klar dominierten Spiel mit 4:0 beim SV Straßwalchen durch. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Mario Lapkalo mit drei Toren in Führung. Fabian Büchele, Fabian Neumayr und Danylo Plakhtyra erzielten die Tore für den Tabellenführer, der im achten Spiel den achten Sieg feierte.

Seekirchen dominiert von Beginn an

Die Partie begann mit hohem Tempo, und es dauerte nicht lange, bis der SV Seekirchen seine erste Chance in ein Tor ummünzte. In der 22. Minute brachte Fabian Büchele seine Mannschaft per Kopfball in Führung, nachdem er sich geschickt im Strafraum positioniert hatte.

Nur drei Minuten später zeigte der Tabellenführer erneut seine Offensivkraft. Fabian Neumayr traf in der 25. Minute zum 0:2 und baute die Führung aus. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, die schnellen Angriffe der Gäste zu kontrollieren und konnten in dieser Phase nur wenige Akzente setzen.

Seekirchen blieb auch in der Folgezeit gefährlich. Eine weitere Großchance für Andreas Pär in der 35. Minute konnte Straßwalchen-Tormann Adrian Hänsel jedoch vereiteln. Doch nur eine Minute später war es erneut Fabian Büchele, der mit seinem zweiten Tor des Tages zum 0:3 traf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Seekirchen in die Halbzeitpause.

Straßwalchen kämpft, aber Tabellenführer bleibt überlegen

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SV Straßwalchen, das Spielgeschehen besser unter Kontrolle zu bringen. Dennoch blieb Seekirchen die gefährlichere Mannschaft. Immer wieder erspielten sich die Gäste Chancen und setzten die Defensive der Gastgeber unter Druck.

Die Gäste drängten auf ein weiteres Tor, während Straßwalchen Schwierigkeiten hatte, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Bis zur 75. Minute entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften versuchten, Akzente zu setzen.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute. Danylo Plakhtyra erzielte nach einer schönen Vorarbeit von Andreas Pär das 0:4 und machte damit den Sieg für den SV Seekirchen perfekt. Trotz einiger Bemühungen konnte Straßwalchen keinen Treffer erzielen und musste sich am Ende klar geschlagen geben. Mit diesem Sieg festigte der SV Seekirchen die Tabellenführung und zeigte einmal mehr seine Offensivstärke.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bene (5860 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bene mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.