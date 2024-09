Wenn auch mit Mühe: Grödig holt Pflichtsieg gegen den ASV

Details Freitag, 27. September 2024 23:11

Nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation war der SV Grödig als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen den ASV Salzburg gegangen. Weil sich die Städter aber überraschend stark präsentierten, wurde es für den ehemaligen Bundesligisten eine ziemlich zähe Angelegenheit. Summa summarum triumphierten die Grödiger mit 2:1 und halten nach neun absolvierten Runden bei stolzen 24 Zählern.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Itzlinger nicht vom Glück verfolgt

"Es war sehr, sehr mühsam", blies Grödig-Übungsleiter Arsim Deliu durch. Der Grund? Während Delius Grödiger nicht den allerbesten Tag erwischten, zeigte sich der Aufsteiger von seiner Schokoladenseite. "Der ASV hat einen richtig, richtig coolen Job gemacht. Sie waren sehr aggressiv, sind defensiv kompakt gestanden und haben mit Grasegger einen da vorne drinnen, der die Bälle super festmacht", applaudierte auch Deliu. Apropos Maximilian Grasegger: Der schrammte in der Anfangsphase nur hauchdünn am Führungstreffer vorbei, hatte bei seinem Lattentreffer Pech. Wenige Augenblicke später legte Daniel Leitz auf der anderen Seite die Kirsche zum 1:0 ins Netz, nachdem er sich diese zuvor mit dem Oberschenkel zurechtgelegt hatte (17.).

Deliu-Jungs wankten, aber siegten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien der Deckel vorzeitig draufgepackt, als der Favorit durch Maximilian Gsenger nach Lazarevic-Aufreiber auf 2:0 erhöhte (56.). "Danach war eine Phase, in der wir das dritte und vierte Tor hätten machen können. Mit dem Anschlusstreffer ist es aber wieder heiß geworden", schilderte Deliu, der in Minute 67 sah, wie Maximilian Grasegger eine ganze Menge seines Repertoirs zeigte und via Lupfer zum 2:1 traf. Etwas Zählbares sollte für die Städter am Ende des Fußballabends trotz starker Performance jedoch nicht herausspringen - Grödig brachte den knappen Vorsprung ins Ziel. "Es hat nicht unbedingt der Bessere gewonnen. Nichtsdestotrotz haben wir drei Punkte geholt und somit unseren Job erfüllt", so Deliu.

Klubs vor Wochen der Wahrheit

Nach dem achten Saisonsieg bleiben die Grödiger sicherer Zweiter und Seekirchen-Jäger Nummer eins. "24 Punkte nach neun Runden hätte ich vor der Saison genau so unterschrieben", stellt der bisherige Saisonverlauf Deliu gänzlich zufrieden. Mit Straßwalchen, Puch, Bramberg, Seekirchen und Eugendorf warten nun allerdings Gegner, die momentan gut in Fahrt sind. "Jetzt geht die Meisterschaft erst so richtig los. In vier, fünf Wochen werden wir dann sehen, wo wir wirklich stehen." Ebenenfalls richtungsweisend könnte der Oktober´für die Itzlinger werden, die mit Ausnahme von Hallein drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte erwarten: Thalgau (12.), SAK (15.) und Golling (16.).

