Beim angeschlagenen SAK: Anif bejubelt Hadzic-Doppelpack und Sieg

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen en suite ist der USK Maximarkt Anif im Salzburger Stadtteil Nonntal wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Das Kollektiv von Coach Thomas Eder besiegte den SAK 1914 verdient mit 2:1. Während die Blau-Gelben nach dem Anschlusstreffer nicht mehr nachlegen konnten, verpassten die Anifer einen höheren Erfolg.

Anif auch mit Minimalsieg happy

Gegen Seekirchen (0:1), Eugendorf (1:1), Grödig (1:5) und Thalgau (0:0) hatten die Anifer lediglich zwei Punkte abgestaubt. Im Gastspiel beim kränkelnden SAK gab's erstmals seit Runde vier (2:1 gegen Bramberg) wieder drei an der Zahl. "Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert, es nur verabsäumt, noch höher zu gewinnen. Mit dem 2:1 sind wir aber zufrieden", resümierte Anif-Trainer Thomas Eder.

Gäste mit verdienter Pausenführung, Hadzic traf doppelt

In der Nonntaler 28 Black-Arena, die sich aufgrund des Family-Days ganz gut gefüllt hatte, waren die Anifer vom Start weg diejenige Mannschaft, die mehr fürs Spiel tat. Dem Verlauf völlig entsprechend, erarbeiteten sich die Gäste in den ersten 45 Minuten einen Zwei-Tore-Bonus. Erst versenkte Amir Hadzic eine Askhabov-Hereingabe zur Führung flach ins Eck (29.), später legte Emir Hamzic nach einer Kombination über das Zentrum quer, was Hadzic zum Schnüren seines Zweierpacks nutzte - 0:2 (40.).

SAK nach Anschluss zu zahnlos, Anif zu ineffizient

Die Blau-Gelben reagierten zur Pause mit einem Doppeltausch - die richtig zwingenden Offensivmomente blieben allerdings auch danach eine Rarität. "Der SAK hatte im ganzen Spiel zwei Torschüsse - einer davon war drin", sprach Eder Harald Empls Anschlusstreffer in Minute 72 an. Im Finish waren die Anifer dem dritten Goal und somit der Vorentscheidung näher als die Städter dem Ausgleich. Patrick Sparber köpfelte an die Latte, Bünyamin Aksoy setzte einen Heber an den Querbalken. "Darüber hinaus waren einige Abseitsentscheidungen, wo der SAK gegambelt hat", schilderte Eder. Am Ende blieb's beim 2:1-Auswärtssieg, der die Anifer (zwei Positionen gutgemacht) auf Platz sechs brachte und die Nonntaler (15.) weiter im Süden der Salzburger-Liga-Tabelle verweilen lässt.

