Golling holt Punkt gegen Siezenheim

Details Sonntag, 29. September 2024 00:02

Sechs Tage nach dem ersten Saisonsieg ist für den SC Golling der nächste Punkt dazugekommen. Im Heimspiel gegen den UFC Siezenheim holten die Tennengauer ein 1:1-Unentschieden. Während Spiel und Ergebnis Übungsleiter Sanel Moric zufriedenstellten, war die Enttäuschung im Lager des Kontrahenten riesengroß.

Foto: Adi Aschauer

Poindl egalisierte frühe Siezenheim-Führung

"Eigentlich der Klassiker. Gegen nominell schwächere Gegner tun wir uns einfach schwer", stöhnte Siezenheim-Trainer Peter Urbanek. Nichtsdestotrotz gingen die Siezenheimer nach einer einstudierten Eckballvariante durch den Treffer von Eric Hoppenthaler früh in Führung (5.). "Wunderschön", staunte auch Moric über den Eckentrick nicht schlecht. Nach kurzem Leerlauf nahm die Partie unmittelbar vor der Halbzeitpause wieder an Fahrt auf. Und wie. Eine Co-Produktion von Assistgeber Mika-Sven Sandmayr und Torschütze Lukas Poindl führten zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (44.). "In einer 6-gegen-3-Situation darfst du normalerweise kein Tor kriegen", fand Urbanek.

Foto: Adi Aschauer

Entscheidender Moment blieb aus

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel zunehmend wilder. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und voll auf Sieg. "Im Endeffekt hätte es in beide Richtungen gehen können", sprach Urbanek einige Möglichkeiten auf beiden Seiten an. Die wohl beste Gelegenheit hatte Siezenheims Patrick Mayr, der ein Zuspiel von der Grundlinie aber nicht verwerten konnte. Letztlich blieb's beim 1:1 und einer Punkteteilung, die beide Lager unterschiedlich betrachteten. "Meine Mannschaft hat nach dem Rückstand Charakter gezeigt. Eine faire Partie mit einem gerechten Unentschieden. Ich bin zufrieden", bilanzierte Moric, dessen Gegenüber Urbanek seine Siezenheimer bei weitem nicht an der Leistungsgrenze. "Enttäuschend. In vielen Phasen waren wir zu behäbig und haben unsauber Fußball gespielt. Trotzdem hatten wir gute Chancen, um das Spiel zu gewinnen."

Foto: Adi Aschauer

Golling auf dem Weg der Besserung

Den Horrorstart mit nur einem Punkt aus sieben Begegnungen dürften die Gollinger gut verdaut haben. Nachdem man letzte Woche mit dem 1:0-Sieg in Neumarkt ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben hatte, wurde das Punktekonto nun mit einem weiteren Zähler aufgestockt. "Vor fünf Monaten waren wir noch ganz anders aufgestellt und sind gegen Siezenheim mit 0:2 untergegangen. Jetzt haben wir eine junge Truppe, die die Aufgabe angenommen und gut erledigt hat", sieht Moric seine Truppe auf der richtigen Fährte. Siezenheim, das im Zwischenklassement zwar wieder zwei Pläzte einbüßte, blieb zumindest zum vierten Mal hintereinander ohne Niederlage. Am nächsten Spieltag gastiert das Urbanek-Kollektiv in Neumarkt, Golling muss nach Bürmoos.

