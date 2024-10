Sechs-Tore-Show: Moralstarkes Hallwang remisiert gegen den SAK

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:19

Ein packendes Duell zwischen dem UFC SV Hallwang und dem SAK 1914 ist anlässlich der 10. Runde mit einem 3:3-Unentschieden zu Ende gegangen. Die Nonntaler gaben dabei erst eine 2:0-, später eine 3:2-Führung aus der Hand. Während der Aufsteiger in der Tabelle eine Position gutmachte, pickt der Stadtklub weiter am letzten Platz fest.

Hallwang nach Gegentor wie paralysiert

Verlieren verboten! Das galt vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem Vierzehnten Hallwang und Tabellenschlusslicht SAK wohl für beide Teams. Obwohl der Aufsteiger die ersten zwei Abschlüsse in dieser Partie verbuchte, Simon Zieher und Ante Skaro die Hütte nicht trafen, waren es letztlich die Städter, die in Front gingen. Bartu Ötztürk nagelte die Murmel zum 0:1 in die Maschen, nachdem zuvor eine Reihe von Schüssen abgeblockt worden war. "In dieser Aktion hat der SAK innerhalb von gefühlt drei Sekunden sechs Mal aufs Tor geschossen", schilderte Hallwang-Coach Damir Borozni. Kurz vor der Pause stellte Ötztürk gar noch auf 0:2 (41.). "Nach dem Gegentor waren wir nicht mehr da. Gott sei Dank hat der SAK das nicht noch weiter ausgenutzt", so Borozni. Zum wahrlich günstigsten Zeitpunkt glückte der Heimelf durch Simon Zieher der so wichtige Anschlusstreffer - 1:2 (44.).

Frischer Wind von der Bank

Mit dem Rücken zur Wand stehend, setzten die Hallwanger, die zur Pause einen Dreifachtausch vorgenommen hatten, alles auf eine Karte. "Mit den Einwechselspieler haben wir mehr Tempo auf den Rasen gebracht. Wir waren dann klar besser. Der SAK ist in dieser Phase nicht einmal in unseren Sechzehner gekommen", sagte Borozni. In Minute 57 waren die Uhren schließlich auf Null gestellt, als Edib Jukic zum 2:2 einnetzte.

Alu verhinderte Vorentscheidung, Lukas Zieher rettete Hallwang einen Point

Nach Simon Ziehers Schuss an die Innenstange setzte es für die Borozni-Jungs den nächsten Dämpfer. Niklas Preslmayr überwand Hallwang-Goalie Stefan Janjic im zweiten Versuch und brachte die Blau-Gelben wieder voran - 2:3 (80.). In der Folge rauschten die SAKler nur knapp an der Vorentscheidung vorbei, hatten bei zwei Alu-Treffern nicht gerade das Glück auf ihrer Seite. Dass unterm Strich doch noch die Punkte geteilt wurden, war der Verdienst von Lukas Zieher, der den Stadtklub mit seinem Treffer vom Siegkurs abbrachte - 3:3 (86.). "Lukas war beim Steckpass knapp im Abseits. Der Schiri hat's nicht gesehen", gab Borozni zu. Somit teilten die beiden Kellerkinder die Punkte. "Was uns in der jetzigen Situation wahrscheinlich mehr hilft als dem SAK", meinte Borozni, der summa summarum von einem gerechten X sprach.

