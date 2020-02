Neben den Skispringern wollen auch die Kicker in Tauplitz über Platz eins jubeln!

Details Freitag, 21. Februar 2020 14:33

Der FC Tauplitz kann auf eine überaus gelungene Hinrunde in der 1. Klasse Enns zurückblicken. Mit nur zwei Zählern Rückstand auf die Juniors des FC Ausseerland belegt man nach dem Herbstdurchgang den ausgezeichneten zweiten Tabellenrang. Vergleicht man die erspielten Punkte der ersten elf Runden in dieser Halbserie mit dem Resultat der Vorsaison, wird die Leistungsexplosion der Schachner-Elf verdeutlicht. Den 21 Punkten in der gesamten Meisterschaft 2018/19 stehen aktuell schon 23 erbeutete Zähler nach nur elf gespielten Begegnungen gegenüber. Ein noch besseres Abschneiden verhinderten lediglich die beiden letzten Partien vor der Winterpause gegen die direkte Konkurrenz um den Aufstieg. Somit darf man gespannt sein, wo die Reise der Tauplitzer in der laufenden Saison hinführt.

Daten & Fakten:

Vereinsname: FC Sportalm Tauplitz

Tabellenplatz: 2. Platz 1. Klasse Enns

Heimtabelle: 1. Platz

Auswärtstabelle: 6. Platz

Durchschnittlich geschossene Tore: 3,81 Tore

Durchschnittlich erhaltene Tore: 1,72 Tore

Höchster Sieg: 12:0 gegen SG Aigen/Öblarn/Irdning II (1. Runde)

Höchste Niederlage: 1:5 gegen Selzthal (10. Runde)

Längste Serie ohne Niederlage: 6 Spiele

Längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

Spiele ohne Gegentor: 2 Spiele

Zuschauerschnitt (Heim): 83 Zuschauer

Fair Play Wertung: 5. Platz (17 gelbe, 1 gelb-rote)

Bester Torschütze: Martin Schachner (19 Treffer)

Obmann Ing. Simon Treiber stand Rede und Antwort:

Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der abgelaufenen Herbstsaison?

„Wir sind mit der Rückrunde natürlich sehr zufrieden! Zurzeit stehen wir auf dem zweiten Tabellenplatz, demnach ist das Ziel im Frühjahr Rang eins. Wobei es bis zu sechs Mannschaften gibt, welche allesamt vorne mitspielen können.“

Wo gilt es in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

„Es hat soweit alles recht gut gepasst, also haben wir keinen speziellen Ansatz. Wir setzen auch in der Rückrunde auf unser Kollektiv.“

Ist in der Pause transfertechnisch etwas passiert?

„Wir haben mit Mario Micic und Roland Missethon zwei Spieler neu verpflichtet.“

ZUR Transferliste 1. Klasse Enns

Wie sieht die Vorbereitungszeit aus bzw. wie viele Testspiele stehen am Plan?

„Die Aufbauzeit haben wir Anfang Februar gestartet. Ab Ende dieses Monats beginnen die Testspiele, bis zum Saisonstart sind insgesamt vier Partien ausgemacht.“

Welche Mannschaften sehen Sie als Favoriten auf den Meistertitel?

„Ein Topfavorit ist schwer auszumachen, es sind eben sechs Mannschaft auf Augenhöhe. Als Favorit muss man aufgrund der Tabellensituation aktuell die Ausseerland Juniors sehen. Man darf aber auch die Mannschaft aus Wörschach, Selzthal und vor allem Liezen II nicht vergessen. Natürlich ist für unser Team ebenfalls alles möglich!“

by: Ligaportal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten