Stein mit klarem Ziel vor Augen: Aufstieg!

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV Stein an der Enns in der 1. Klasse Ennsbeendete die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz. Man überwintert mit 29 Zählern auf dem Konto. Im Frühjahr möchten die Steiner an die Leistungen aus dem Herbst anschließen und wieder Gas geben. Der Polster auf Verfolger Wörschach ist allerdings nur einen Punkt dünn und die Steiner konnten erst in der letzten Runde der Hinrunde mit einem Sieg im direkten Duell am Kontrahenten vorbeiziehen. Was allerdings heraussticht? Die Steiner erzielten sage und schreibe 65 Tore und damit nur um sechs Tore weniger als Wörschach und Selzthal zusammen. Außerdem gingen sie ungeschlagen in die Pause. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Sektionsleiter Simon Holzinger.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Simon Holzinger: "Wenn man nach der Herbstsaison ohne Niederlage an der Tabellenspitze steht, muss man natürlich zufrieden sein. Dementsprechend gut ist auch die Stimmung."

LIGAPORTAL: Das heißt, ihr seit glücklich?

Simon Holzinger: "Das kann man so sagen, denke ich. Wir haben viele Tore gemacht und sind immer sehr bestimmt aufgetreten."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Simon Holzinger: "Es gibt keine fixen Transfers."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Simon Holzinger: "Natürlich haben wir verletzte Spieler. Diese kehren aber im Frühjahr wieder zurück, deshalb gibt es auch keinen akuten Handlungsbedarf am Transfermarkt."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Simon Holzinger: "Das ist recht einfach - bis zum Schluss auf dem ersten Tabellenrang stehen und in die Gebietsliga aufsteigen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Simon Holzinger: "Ich denke nicht, dass es zu einem neuerlichen Abbruch der Meisterschaft kommt. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Saison planmäßig zu Ende spielen können."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Simon Holzinger: "Ich denke, dass unsere Mannschaft dazu in der Lage ist, die Leistungen aus der Hinrunde zu wiederholen."

