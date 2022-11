1. Klasse Enns - der große Herbstrückblick 22/23

Details Sonntag, 27. November 2022 11:09

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der 1. Klasse Enns kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Punktegleich voran

Eines vorweg: In der 1. Klasse Enns waren es gleich zwei Teams, die allen anderen Teams überlegen waren. Selzthal und die Juniors Liezen führen punktegleich mit 25 Punkten die Tabelle an. Selzthal hat aber das bessere Torverhältnis und liegt voran. Die beiden haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Man darf sich auf eine hochspannende Rückrunde freuen - die beiden werden sich den Aufstieg ausmachen.

Nur drei Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Die SG Pruggern/Gröbming am Tabellenende konnte gerade einmal drei Punkte einfahren und kassierte sage und schreibe 57 Gegentore. Auch die Zweier von Rottenmann dürfte nicht sonderlich zufrieden sein - zumindest gab es aber sechs Punkte, allerdings nur neun erzielte Tore. Selzthal erzielte im Übrigen 52 Tore, die jungen Liezener 49. Die meisten Tore fielen in der Partie zwischen Liezen und Pruggern/Gröbming. In der dritten Runde schossen die Liezener den Gegner mit 16:0 aus dem Stadion.

Die Torschützenliste führt Selzthals Fabio Alexander Huber an - er erzielte 14 Tore. David Otter von den Ausseerland Juniors durfte über 13 Tore jubeln. Weitere Statistiken: Acht Spieler kassierten im Herbst drei Gelbe Karten, sechs Spieler kassierten je eine Gelb-Rote Karte. Zwei Spieler kassierten je eine Rote Karte.