Michael Fölsner übernimmt wieder Ruder: SV Rottenmann setzt Segel neu

Es waren unruhige Zeiten für den SV Rottenmann in den vergangenen sechs Monaten, nachdem bekannt wurde, dass die Obersteirer die Kampfmannschaft nach finanziellen Turbulenzen aus dem Oberliga-Betrieb nehmen werden müssen. Dann wurde es ruhig, ehe am Samstag der neue Vorstand der Rottenmanner präsentiert wurde. Der neue Obman ist kein Unbekannter. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Michael Fölsner, Langzeitobmann der Rottenmanner, übernimmt nun wieder das Ruder bei den Paltentalern. "Man hat mich überredet", so Fölsner, der vorrausschickt, dass der alte Vorstand nicht entlastet wurde. "Da geht es auch ein wenig um die Absicherung für den neuen Vorstand."

Und was heißt das jetzt? Der SV Rottenmann wird in der 1. Klasse Enns einsteigen, allerdings nicht heuer, sondern erst nächstes Jahr. "Abgesehen davon, dass es sich heuer von der Nennung nicht mehr ausgeht, müssen wir zunächst einmal eine Basis schaffen, damit wir 2025 durchstarten können. Der Fokus liegt auf dem Nachwuchs", erzählt Fölsner, der betont, dass man im Vorstand auf Experten aus dem Fußball- und Wirtschaftsgeschäft zurückgreift. "Anders hätte ich es nicht gemacht", sagt Fölsner, der heuer so weit alles vorbereiten will, dass man 2025 mit gutem Gewissen in den Saison- und Ligabetrieb einsteigen kann. "Wir sind davon überzeugt, dass uns das gelingen wird", so der Neo-Obmann, der nach zweijähriger Pause wieder Gas geben möchte.

"Ich möchte mich bei allen handelten Akteuren bedanken, die in den vergangenen Wochen viele Stunden investierten um für den Erhalten unseres Sportvereins zu kämpfen! Weiters ist es mir auch ein Anliegen zu betonen, dass ich hier keinesfalls den alten Vorstand kritisieren möchte - auch dieser hat freiwillig für den Verein gearbeitet und nun soll der Blick in die Zukunft gehen und mit der Vergangenheit abgeschlossen werden", heißt es auf der Facebookseite.

