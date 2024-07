TUS Ardning nach Abstieg: "Oben mitspielen!"

Details Montag, 15. Juli 2024 19:26

Der TUS Ardning beendete die Saison in der Gebietsliga Enns auf dem letzten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein, immerhin bedeutete es den Abstieg in die 1. Klasse Enns. Man konnte nur 9 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Rene Polz, dem Trainer der Ardninger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Rene Polz: "Mit der abgelaufenen Saison kann man natürlich als Absteiger nicht zufrieden sein."

LIGAPORTAL: Was waren trotzdem die Höhepunkte?

Rene Polz: "Höhepunkt war der Derbysieg gegen Selzthal."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Rene Polz: "Wir bereiten uns seit 10. Juli auf die neue Saison vor. Mit Schwerpunkt eigener Spielaufbau.."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Rene Polz: "Ja, hat es schon gegeben. Wir haben uns gezielt verstärkt und werden bis dato drei neue Spieler begrüßen dürfen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Rene Polz: "Unser Ziel ist ganz klar oben, um den Aufstieg mitzuspielen."

