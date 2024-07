FC Tauplitz will junge Talente weiterentwickeln

Details Freitag, 19. Juli 2024 13:21

Der FC Tauplitz beendete die Saison in der 1. Klasse Enns auf dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein, auch wenn es letzlich in der Relegation nicht für den Aufstieg reichte. Man konnte 36 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Thomas Schachner, dem Trainer der Tauplitzer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Thomas Schachner: "Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wir haben unser Saisonziel, vorne mitzuspielen, erreicht."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Thomas Schachner: "Der Höhepunkt war für mich das 11:0 gegen Gröbming/Pruggern 2, da unser 15-jähriger Tormann Alex Tassatti gleich in seinem ersten Spiel von Beginn an zu 0 gespielt hat. Und das trotz einem gebrochenen Finger vom Aufwärmen."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Thomas Schachner: "Wir werden hart arbeiten, ein Highlight wird das Cupspiel gegen DSV Leoben am 6.8."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Thomas Schachner: "Sehr gut, wir hatten im Vorjahr mit 6 Mannschaften und über 40 Kindern so viele wie noch nie. Hier wird sehr gute Arbeit geleistet."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Thomas Schachner: "Viel hat sich nicht getan. Es sind nur die Brunnthaler Brüder Pascal und Marcel zu ihrem Stammverein SV Stainach-Grimming zurückgekehrt."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Thomas Schachner: "Das Ziel ist wie im Vorjahr so lange wie möglich vorne mitzuspielen und unsere jungen Talente weiterzuentwickeln."

