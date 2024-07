SV St. Martin/Grimming: "Kirche im Dort lassen, Bestmögliches herausholen!"

Details Freitag, 19. Juli 2024 13:26

St. Martin am Grimming beendete die Saison in der 1. Klasse Enns auf dem siebenten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht ganz zufrieden sein. Man konnte 18 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Helmut Gruber, dem Trainer der Grimminger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Helmut Gruber: "Mit der abgelaufenen Saison waren wir nicht sonderlich zufrieden. Im Herbst war der Wurm drinnen, im Frühjahr lief es schon um einiges besser."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Helmut Gruber: "Höhepunkt waren die Derbysiege. Besonders war sicher der Heimsieg gegen Tauplitz vor toller Kulisse."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Helmut Gruber: "Wir sind motiviert in die Vorbereitung gestartet - wenn alle Akteure mitziehen, werden wir gut vorbereitet in die neue Saison starten können."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Helmut Gruber: "Im Nachwuchsbereich bilden wir wie in den vergangenen Jahren Spielgemeinschaften mit dem TUS Gröbming."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Helmut Gruber: "Transfers hat es keine gegeben."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Helmut Gruber: "Ziele sind schwer zu definieren. Da wir kein Geld für den Kader in die Hand nehmen können und wollen, ist das immer schwierig vorauszusagen. Man muss die Kirche im Dorf lassen und versuchen die Meisterschaft mit dem vorhandenen Kader das Bestmögliche heraus zu holen. Das wird keine einfache Angelegenheit, wenn man sieht wie andere Vereine in der Region deren Kader mit dem nötigen Kleingeld verstärkt haben."

