SV Radmer: "Wollen wieder um Aufstieg mitspielen!"

Der SV Radmer beendete die Saison in der 1. Klasse Enns auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man nicht unzufrieden sein. Man konnte 29 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Christoph Koschnik, dem Trainer von Radmer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Christoph Koschnik: "Mit der abgelaufenen Saison bin ich sehr zufrieden, da wir mehr erreicht haben als wir uns am Beginn der Saison 23/24 vorgestellt haben. Ein kleiner Wermutstropfen für uns war, dass im Frühjahr eigentlich mehr drinnen gewesen wäre."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christoph Koschnik: "Natürlich kann man bei den Höhepunkten das 14:0 gegen Rottenmann II am Beginn der Saison nicht weglassen, jedoch war das Unentschieden gegen Tauplitz, im Frühjahr, unser bestes Spiel."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Christoph Koschnik: "Die Vorbereitung für den Saisonstart ist wie jedes Jahr kurz, da die Saison bereits zwei Monate nach dem Ende der letzten Saison wieder beginnt. Deswegen ist/wird die Vorbereitung kurz und intensiv."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Christoph Koschnik: "Nein, es ist die gleiche Mannschaft wie im Frühjahr."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Christoph Koschnik: "Es ist schwer in einer Region, welche stark von Abwanderung betroffen ist, einen Nachwuchsbereich aufzubauen. Leider gibt es bei uns schon ein paar Jahren keine Nachwuchsmannschaften mehr. Im Winter sind jedoch vier Spieler zwischen 15 Jahren und 18 Jahren aus der Region zur Mannschaft gestoßen und zwei weitere junge Spieler, die erst im nächsten Jahr in der Kampmannschaft spielen dürfen, trainieren auch bereits in der Kampfmannschaft mit."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Christoph Koschnik: "Wir wollen auch diese Saison wieder um den Aufstieg mitspielen."

