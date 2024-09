4:0! SV Hall lässt dezimiertes Irdning keine Chance

Der SV Hall feierte einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den ATV Irdning II in der 7. Runde der 1. Klasse Enns. Bereits in der ersten Halbzeit setzte die Heimmannschaft die Weichen für den deutlichen Erfolg. Nach einem frühen Platzverweis waren die dezimierten Gäste letztendlich chancenlos.

Lechner sieht Rot - Hall erreicht früh die Siegerstraße

Das Spiel begann mit einer Verzögerung, da die Irdninger ihre Aufwärmphase verlängerten. Dennoch startete der SV Hall stark und übernahm sofort die Kontrolle. In der 12. Minute kam es zur ersten Schlüsselszene: Irdnings Clemens Lechner verhinderte mit einem Handspiel auf der Torlinie einen sicheren Treffer, was eine rote Karte und einen Elfmeter zur Folge hatte. Thomas Bräuer trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für den SV.

Der SV Hall setzte Irdning weiter unter Druck und erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Wieder war es Thomas Bräuer, der nach einem Zuspiel von David Meinhart aus der Distanz abzog. Der Schuss wurde von einem Verteidiger der Gäste unhaltbar für Torwart Jakob Bischof abgefälscht.

In der 40. Minute gelang dem SV ein wunderschön herausgespieltes Tor. Ein Spielzug über die linke Seite führte zu einem präzisen Pass auf Florian Ritt, der souverän abschloss und auf 3:0 erhöhte. Bis zur Halbzeitpause konnte Irdning keinen nennenswerten Angriff verzeichnen, da die dezimierten Gäste größtenteils mit Defensivarbeit beschäftigt waren.

Berghofer setzt Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einer dominanten Vorstellung des SV Hall. Mark Berghofer hatte in der 48. Minute eine gute Gelegenheit, als er nach einem Pass von Florian Ritt den Ball über das Tor knallte. Irdning hatte es schwer, ins Spiel zu finden, da der ATV immer wieder durch Verletzungsbehandlungen unterbrochen wurde.

Hall blieb weiterhin gefährlich und hatte in der 63. Minute eine weitere große Chance, als Matthias Wilfing nach einem Durcheinander im Strafraum zu direkt auf den Torwart schoss. In der 75. Minute zeigte ATV-Torwart Jakob Bischof erneut seine Klasse, als er einen direkten Eckball von Nikola Simunovic sowie den anschließenden Kopfball von Matthias Wilfing parierte.

Die Bemühungen von Mark Berghofer wurden schließlich belohnt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, darunter ein Schuss an die Querlatte in der 83. Minute, erzielte er in der 90. Minute das 4:0 für den SV Hall. Dies war der krönende Abschluss einer starken Mannschaftsleistung. Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für den SV Hall, der nach dem vierten Saisonsieg vorübergehend von der Tabellenspitze lacht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (87900 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.