Ausseerland Juniors feiern souveränen Heimsieg über SG WSV Eisenerz/SV Radmer

In einer mitreißenden Begegnung setzten sich die Ausseerland Juniors souverän mit 5:2 gegen SG WSV Eisenerz/SV Radmer durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Toren und spannenden Aktionen, die die Zuschauer in Atem hielten. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre Überlegenheit und nutzten ihre Chancen effizient, während die Gäste nur phasenweise gefährlich wurden.

Blitzstart und turbulente erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Ausseerland Juniors. Bereits in der 5. Minute sorgte David Tadic mit einem schönen Schuss für die frühe Führung der Hausherren. Der schnelle Start setzte die Gäste unter Druck, die sich jedoch nicht lange geschlagen gaben. In der 14. Minute gelang Dominik Swoboda der Ausgleich für SG WSV Eisenerz/SV Radmer I, als er nach einer gelungenen Aktion traf.

Die Juniors ließen sich durch den Gegentreffer jedoch nicht verunsichern. In der 36. Minute brachte Gabriel Grubesa die Heimelf erneut in Führung. Er startete aus der eigenen Hälfte, umkurvte mehrere Verteidiger und platzierte den Ball im linken Kreuzeck. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, setzte Fabian Pliem mit einer herausragenden Einzelleistung noch einen drauf. Er ließ gleich mehrere Gegenspieler stehen und schob überlegt zum 3:1 ein.

Aufholjagd und endgültige Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Hoffnungsschimmer für SG WSV Eisenerz/SV Radmer. In der 46. Minute verkürzte Fabian Winter auf 3:2, indem er eine schlecht getimte Kopfball-Rückgabe der Juniors ausnutzte und den Anschlusstreffer erzielte. Die Ausseerland Juniors zeigten sich jedoch unbeeindruckt und antworteten prompt. Bereits in der 51. Minute traf Lukas Grill nach einem perfekt getretenen Freistoß, der per Kopf verlängert wurde, aus kurzer Distanz zum 4:2.

In der Folgezeit dominierten die Hausherren das Spielgeschehen. In der 60. Minute stellte Lukas Stöckl den Endstand von 5:2 her, als er nach einem Eckball aus kurzer Distanz abstaubte. Trotz einiger Ballbesitzphasen der Gäste in der zweiten Halbzeit blieben zwingende Chancen für SG WSV Eisenerz/SV Radmer aus. Eine der wenigen Möglichkeiten verpasste Kapitän Jäger in der 57. Minute, als sein Volley knapp am Kreuzeck vorbeiging.

Die Ausseerland Juniors hätten das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. In der 66. Minute verpasste Grubesa nur knapp das lange Eck, und in der 79. Minute scheiterte Lukas Stöckl gleich zweimal hintereinander. Eine bemerkenswerte Doppelparade von Torhüter Marco Köberl in der 84. Minute verhinderte weitere Gegentreffer.

Am Ende stand ein verdienter 5:2-Sieg für die Ausseerland Juniors fest, die über die gesamte Spielzeit hinweg die spielerisch bessere Mannschaft waren und ihre Chancen konsequent nutzten. Die Gäste konnten dem Druck der Hausherren letztlich nicht standhalten und mussten sich geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jürgen Hofer (10815 Bonuspunkte)

1. Klasse Enns: Ausseerland Jrs. : SG WSV Eisenerz/SV Radmer I - 5:2 (3:1)

59 Lukas Stöckl 5:2

51 Lukas Grill 4:2

49 Andre Winter 3:2

43 Fabian Pliem 3:1

37 Gabriel Grubesa 2:1

14 Dominik Swoboda 1:1

5 David Tadic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jürgen Hofer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.