SV Aigen/E. feiert dominanten 4:0-Sieg gegen SV St. Martin/G.

In einem einseitigen Spiel konnte der SV Aigen/E. einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SV St. Martin/G. einfahren. Die Hausherren dominierten das Spiel von Beginn an und ließen ihren Gästen kaum Chancen. Philipp Mellem und Karl Mehrl waren die herausragenden Spieler auf Seiten des SV Aigen/E., während der SV St. Martin/G. kaum Mittel fand, um den starken Auftritt der Gastgeber zu stoppen.

Starker Beginn der Hausherren - 3:0 zur Pause

Der SV Aigen/E. legte einen Blitzstart hin und setzte den SV St. Martin/G. von der ersten Minute an unter Druck. Bereits in der 6. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Karl Mehrl nutzte eine Unachtsamkeit der Gäste-Abwehr und brachte den Ball sicher im Netz unter. Der frühe Treffer gab den Hausherren weiter Auftrieb und sie bestimmten fortan das Spielgeschehen.

In der 20. Minute konnte Philipp Mellem das 2:0 für den SV Aigen/E. erzielen. Mellem zeigte sich treffsicher und erhöhte nach einer schönen Kombination im Angriffsspiel der Gastgeber. Der SV St. Martin/G. fand in dieser Phase des Spiels kaum Mittel, um die Angriffe des SV Aigen/E. zu stoppen und war hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt.

Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, war es erneut Philipp Mellem, der den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging es für die Gastgeber in die Halbzeitpause. Die Gäste aus St. Martin am Grimming mussten sich etwas einfallen lassen, um nicht völlig unterzugehen.

SV Aigen/E. bleibt dominant und gewinnt souverän

Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste endete: mit einem dominanten SV Aigen/E. Bereits in der 48. Minute hatten die Hausherren die erste Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Zwei Minuten später, in der 50. Minute, war es dann soweit: Christoph Radlingmayer erzielte das 4:0 für den SV Aigen/E. und sorgte damit endgültig für die Vorentscheidung.

Der SV St. Martin/G. versuchte in der Folgezeit, irgendwie ins Spiel zurückzufinden, hatte aber wenig Erfolg.

In der 67. Minute hatte der SV Aigen/E. erneut eine große Chance, als Mellem allein auf das Tor zulief, aber der Gästetorhüter Schrempf Julian konnte den Ball im letzten Moment noch blocken. In der 78. Minute zog Bliem aus gut 30 Metern ab und verfehlte das Tor nur knapp.

Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Aigen/E. durfte sich über einen hochverdienten 4:0-Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SilverOwl (1495 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SilverOwl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.