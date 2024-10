Torreiches Duell: SVU Kalwang besiegt FC Tauplitz mit 5:2

Details Montag, 30. September 2024 20:31

Ein packendes Spiel in der 1. Klasse Enns endete mit einem verdienten 5:2-Sieg für den SVU Kalwang gegen den FC Tauplitz. Die Zuschauer erlebten einen Schlagabtausch, bei dem besonders Markus Reichenfelser mit einem Dreierpack zum Mann des Tages avancierte. Zur Halbzeit stand es noch 2:2, doch in der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber das Spiel zu ihren Gunsten drehen.

Frühe Führung und spannender Halbzeitstand

Bereits nach acht Minuten brachte Jacob Schöggl den SVU Kalwang mit 1:0 in Führung. Schöggl zeigte sich in bester Torlaune und verwandelte souverän. Doch der FC Tauplitz ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt. Tobias Kreiter glich in der 11. Minute aus und nur zehn Minuten später brachte Marvin Lorbek die Gäste mit 2:1 in Führung. Lorbek nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber eiskalt aus.

Der SVU Kalwang reagierte jedoch ebenso schnell und konnte durch Markus Reichenfelser in der 34. Minute den 2:2-Ausgleich erzielen. Reichenfelser, der später noch eine entscheidende Rolle spielen sollte, setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

Reichenfelsers Hattrick sichert den Sieg

In der zweiten Hälfte kam der SVU Kalwang mit neuer Energie aus der Kabine und setzte den FC Tauplitz unter Druck. In der 56. Minute gelang dem Kapitän Gernot Stocker das wichtige 3:2 für die Gastgeber. Stocker führte seine Mannschaft nicht nur als Kapitän, sondern auch als Torschütze zum Erfolg.

Nur zehn Minuten später war es wieder Markus Reichenfelser, der nach einer Vorlage von Pongratz das 4:2 erzielte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er die Weichen auf Sieg. Der FC Tauplitz versuchte zwar, zurück ins Spiel zu finden, aber die Abwehr des SVU Kalwang stand nun sicher und ließ keine weiteren Tore mehr zu.

In der 74. Minute machte Reichenfelser seinen Dreierpack perfekt und schoss das 5:2. Mit diesem Tor setzte er den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung. Die Gastgeber dominierten die Schlussphase und ließen dem FC Tauplitz keine Chance mehr, das Ergebnis zu verbessern.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:2-Sieg für den SVU Kalwang. Die Mannschaft zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine überzeugende Leistung und wurde dafür belohnt. Der FC Tauplitz konnte in der ersten Hälfte gut mithalten, musste sich aber letztlich der stärkeren Offensive der Gastgeber geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer Tauplitz): "Wir finden momentan leider nicht zu unserem Spiel. Wir machen zu viele Fehler und so ist es sehr einfach, gegen uns Tore zu schießen. Kalwang nutzte das leider eiskalt aus, der Sieg war demnach mehr als verdient."

1. Klasse Enns: Kalwang : Tauplitz - 5:2 (2:2)

74 Markus Reichenfelser 5:2

66 Markus Reichenfelser 4:2

56 Gernot Stocker 3:2

34 Markus Reichenfelser 2:2

21 Marvin Lorbek 1:2

11 Tobias Kreiter 1:1

8 Jacob Schöggl 1:0

Fotocredit: Alex Matzka (https://www.facebook.com/profile.php?id=100026666274307)

