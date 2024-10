SV Dandler Hall triumphiert über Eisenerz/SV Radmer

In einem Spiel der 8. Runde der 1. Klasse Enns setzte sich SV Dandler Hall souverän mit 3:0 bei der SG WSV Eisenerz/SV Radmer durch. Die Gäste aus Hall dominierten das Geschehen auf dem nassen und rutschigen Rasen und konnten bereits in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Trotz einiger Chancen der Gastgeber blieb der Kasten der Gäste sauber, und so verließ der SV Hall das Spielfeld als verdienter Sieger.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Von Beginn an machte Hall klar, dass es auf dem schweren Boden gut zurechtkam. Schon in der 15. Minute gelang Mark Berghofer das erste Tor für die Gäste, als er nach einem Zuspiel von David Nachbagauer den Ball aus 30 Metern im Tor unterbrachte. Der nasse Untergrund ließ den Ball zusätzlich Fahrt aufnehmen und machte den Treffer unhaltbar für den Torhüter der Heimelf.

Die Heimmannschaft versuchte, durch einen Freistoß von Eric Seebacher in der 21. Minute den Ausgleich zu erzielen, aber SV-Torhüter Fabian Gierer war aufmerksam und parierte den Schuss souverän. Wenige Minuten später baute Hall seinen Vorsprung aus. Nach einem gut getretenen Freistoß von David Meinhart, der den Ball zu Florian Ritt weiterleitete, konnte David Nachbagauer den Ball sicher im Netz unterbringen und erhöhte auf 2:0 für die Gäste.

Bis zur Halbzeitpause blieb der SV die spielbestimmende Mannschaft, und die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel. Die wenigen Chancen der Heimelf blieben ungenutzt, und so ging es mit einem klaren Vorsprung für die Gäste in die Kabinen.

Entscheidung durch Berghofer

Nach der Pause ging das Spiel unverändert weiter, und der SV Hall zeigte sich weiterhin als das effektivere Team. Bereits in der 48. Minute konnte Mark Berghofer seinen zweiten Treffer des Tages erzielen. Ein feiner Pass von Tom Bräuer, der den Ball in die Tiefe spielte, setzte Berghofer perfekt in Szene. Dieser nutzte die Gelegenheit und verwandelte souverän zum 3:0.

In der Folgezeit blieb Hall die dominierende Mannschaft. In der 60. Minute hatte Florian Ritt Pech, als sein Schuss nur das Lattenkreuz traf. Die Heimmannschaft kämpfte tapfer, kam aber über Ansätze nicht hinaus, da der entscheidende Pass immer wieder fehlte. Die Gäste hingegen bewiesen ihre Klasse und brachten das Spiel sicher nach Hause.

Zum Ende des Spiels stand der SV Dandler Hall als verdienter Sieger fest. Die Mannschaft von Trainer Rene Wenzl zeigte sich gut auf den schwierigen Boden eingestellt und konnte die sich bietenden Chancen eiskalt nutzen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (88300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.