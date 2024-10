Dominantes Tus Ardning feiert gegen St. Martin/G. 5:1-Auswärtssieg

Details Samstag, 05. Oktober 2024 17:42

In der 8. Runde der 1. Klasse Enns zeigte Tus Ardning eine beeindruckende Leistung beim SV St. Martin/G., der vor heimischer Kulisse mit 1:5 unterlag. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen, und bereits in den ersten Minuten wurde die Richtung der Partie deutlich. Trotz einer kurzen Hoffnung für St. Martin in der zweiten Halbzeit blieb die Überlegenheit von Ardning unangefochten, was sich im Endergebnis klar widerspiegelte.

Jamnig mit frühem Doppelpack

Schon früh in der Partie setzte Tus Ardning ein Ausrufezeichen. In der dritten Minute gelang es Julian Jamnig nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum den Ball im Netz unterzubringen und Ardning mit 1:0 in Führung zu bringen. Diese frühe Führung verlieh den Gästen zusätzlichen Schwung. Nur wenige Minuten später zeigte sich Jamnig erneut entscheidend, als er eine präzise Ecke von Berger mit einem kraftvollen Kopfball verwertete und den Vorsprung auf 2:0 erhöhte.

St. Martin fand kaum Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die in der 13. Minute durch Marcel Kronberger das 3:0 erzielten. Urban legte den Ball geschickt quer, und Kronberger verwandelte eiskalt in die lange Ecke. Ardning ließ nicht locker und setzte in der 38. Minute einen weiteren Treffer drauf. Ein überlegter Freistoß von Durchschlag fand den Kopf von Jamnig, der den herauseilenden Torwart geschickt überwand und das 4:0 markierte.

Kurzzeitige Hoffnung für die Hausherren

Nach der Halbzeitpause versuchte St. Martin, den Schaden zu begrenzen und den Anschluss zu finden. In der 73. Minute gelang den Heimischen nach einem Eckball tatsächlich der Ehrentreffer zum 1:4, als Jamnig ein Eigentor unterlief. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde schnell erstickt. Ardning blieb weiter gefährlich, und die Gastgeber konnten die gut organisierten Angriffe der Gäste nur schwer unterbinden.

In der Schlussphase der Partie machte Tus Ardning den Sack endgültig zu. In der 90. Minute sorgte Lahnt nach einem Eckball von Sebastian Jamnig für den 1:5-Endstand, indem er den Ball eiskalt verwertete. Diese Leistung unterstrich die Dominanz der Gäste in diesem Spiel.

