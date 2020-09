Stein entführt drei Punkte aus Selzthal

Details Sonntag, 06. September 2020 07:29

In der 1. Klasse Enns stand die 1. Runde auf der Programm, in der ESV LOK Selzthal SV ESIN Stein/Enns auf heimischer Anlage empfing. Am Ende konnten sich die Steiner mit 3:1 durchsetzen. Das Spiel war aber bis zur letzten Sekunde spannend, denn erst in der Nachspielzeit gelang den Steinern der Entscheidungstreffer.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Dabei ist das Spiel von der ersten Minute an durchaus munter geführt. Einige Chancen auf beiden Seiten schauen heraus, doch Tor will keines fallen. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es so weit. Rene Gerhard Gutmann bewahrt in der 35. Minute die Übersicht und verwandelt nach einem schönen Angriff über die Seite präzise zum 0:1. DIe Führung ist etwas schmeichelhaft, denn die Selzthaler waren das zwingendere Team. Mit der Führung im Rücken macht Stein munter weiter und es sollte nicht lange dauern, ehe das 2:0 fällt. Nach einem schönen Konter befördert in der 38. Minute Daniel Schönleitner den Ball über die Linie und stellt auf 0:2. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf hat Selzthal die Top-Gelegenheit auf das 1:2 durch einen Elfmeter, doch Kapitän Daniel Poier vergibt. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Selzthalern, die den Schwung durch den Elfer in der ersten Halbzeit mitnehmen. Der Schwung wird dann auch noch durch einen Ausschluss auf Seiten der Steiner genährt. Forstner muss mit Gelb-Rot vom Feld. Die Selzthaler werden in Folge immer offensiver und geben Gas. Der Anschlusstreffer sollte letztlich aber zu spät fallen. Christian Kalsberger trifft in der 85. Minute per wunderschönem Freistoß zum 1:2 für ESV LOK Selzthal und lässt die Zuschauer jubeln. Selzthal setzt in Folge alles auf eine Karte, anstatt des Ausgsleichs fällt in der 91. Minute das 3:1 für die Steiner durch Bernhard Schachner. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SV Stein/Enns darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Bernhard Schachner (Spieler Stein): "Ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Immerhin waren wir eine Halbzeit lang in Unterzahl. Da gehört immer ein wenig Glück dazu, aber die Mannschaft hat Moral bewiesen. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte zum Start."

