Alle vier Treffer in erster Halbzeit: Juniors Liezen feiern Sieg über Pruggern/Gröbming

In der 2. Runde der 1. Klasse Enns duellierten sich der Tabellenfünfte SC Juniors Liezen und der Tabellenelfte SG E-Werk Pruggern/Gröbming II. In der letzten Runde remisierte SC Juniors Liezen mit 0:0 gegen SV Union Wald am Schoberpaß. Am Ende konnten sich die Liezener klar und deutlich mit 4:0 durchsetzen. Alle vier Treffer fielen in der ersten Halbzeit.

Dragan Gavranovic trifft nach 25 Minuten

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und setzen den Gegner von der ersten Minute an unter Druck. Es ergeben sich auch gleich Chancen, doch vorerst bleibt es beim 0:0. Dann zappelt das Leder aber doch im Netz der Gäste: Es gibt Elfmeter und Dragan Gavranovic bleibt vor dem Kasten eiskalt, neuer Spielstand 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Kevin Ranner nutzt in Minute 27 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet nach einer Kurzabehr per Heber zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt, es sollte aber noch dicker kommen: Gavranovic lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft mit einem satten Schuss vom 16er ins kurze Eck zum 3:0. Das ist wohl die Entscheidung schon in der ersten Halbzeit. Amedin Music befördert in der 43. Minute den Ball über die Linie und stellt aus abseitsverdächtiger Position auf 4:0. Nach 46 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

Die zweite Halbzeit verläuft ruhiger. Liezen kontrolliert das Geschehen auf dem Platz, während sich Pruggern schwer tut. Es sollten auch keine weiteren Treffer mehr fallen. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht SC Juniors Liezen als Sieger vom grünen Rasen, besiegt SG Pruggern/Gröbming II mit 4:0. Das Spiel war schon im ersten Durchgang durch das starke Auftreten der Liezener entschieden worden.





