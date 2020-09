Stein gewinnt in Irdning und feiert zweiten Sieg in zweitem Saisonspiel

Details Sonntag, 06. September 2020 20:10

Am Sonntag empfing ATV IM DÖRFL Irdning II vor eigenem Publikum den Tabellenzweiten SV ESIN Stein/Enns. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Nach 90 Minuten jubelten die Steiner, und zwar über einen 2:0-Sieg. Damit feiern die Steiner den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Daniel Schönleitner stellt auf 1:0

Die Parie beginnt mit stärkeren Steiner, die gleich drei gute Chancen vorfinden. Sie bringen das Leder aber nicht im Tor unter. Nach 20 Minuten zieht der Unparteiische den gelben Karton aus der Brusttasche und verwarnt Simon Holzinger. Dann sind es aber auch die Irdninger, die eine Top-Gelegenheit vorfinden: Völlig allein vor dem gegnerischen Tor geht der Volleyschuss aber über das Tor. Dann ist es aber so weit: Daniel Schönleitner befördert in der 27. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. Der Irdninger Goalie kann den Schuss nicht parieren - er sah sehr unglücklich dabei aus. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner nachlegen, woraus aber nichts wird. n der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit ist geprägt von Regen. Stein verwaltet die Führung und überlässt Irdning das Spiel. Die Gäste warten auf den entscheidenden Konter, der schließlich auch folgen sollte. Simon Holzinger bewahrt in der 77. Minute kühlen Kopf und kann - er steht goldrichtig - zum 2:0 einschieben. Damit ist für klare Fronten gesorgt und das Spiel entschieden. Nach 92 Minuten kassiert Marcel Strohmeier den gelben Karton. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Stein/Enns darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Bernhard Schachner (Spieler Stein): "Wir sind zufrieden. Es ist der zweite Sieg im zweiten Spiel - ein guter Start. Ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht."

