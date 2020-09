Wörschach knackt Stein und wahrt weiße Weste

Details Sonntag, 20. September 2020 18:45

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenerste SU Wörschach in der 4. Runde der 1. Klasse Enns auf den Tabellenzweiten SV ESIN Stein/Enns. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 5:0 zugunsten von SU Wörschach. Auch dieses Mal gewannen die Wörschacher, und zwar mit 2:0. Es ist der vierte Sieg im vierten Saisonspiel.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Zwei-Tore-Vorsprung für Wörschach

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Wörschach hat etwas mehr vom Spiel und sollte dann auch in Führung gehen. In der 19. Minute fängt Stefan Stadler einen Ball im Mittelfeld ab, spielt einen Ball auf Janos Toth, der perfekt für Christoph Strimitzer serviert und dieser nur noch einschieben muss. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. Zwei Chancen werden vergeben, dann zappelt das Leder aber wieder im Netz. Janos Toth trifft in der 38. Minute zum 2:0 für SU Wörschach und lässt die Zuschauer jubeln - dem Treffer war ein böser Schnitzer des Steiner Goalies vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Wörschachern, während Stein sich schwer tut. Bei einem Lattenkracher hat man sogar Glück, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Wörschach verwaltet die Führung und man bringt die drei Punkte auch über die Zeit. Stein konnte in der Schlussphase nicht mehr zulegen. Man hat gegen SC Juniors Liezen die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt sechs Mal zum gelben Karton (Franz Schwab 49.; Christoph Radlingmayer 58.; Christoph Strimitzer 61.; Daniel Koch 73.; Rene Gerhard Gutmann 80.; Bernhard Schachner 91.).

Bernhard Schachner (Spieler Stein): "Leider konnten wir nicht an die Leistungen der letzten Wochen anschließen. Wir sind auch nicht wirklich ins Spiel gekommen. Nächste Woche gibt es aber schon wieder die nächste Möglichkeit."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?