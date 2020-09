Starke Tauplitzer deklassieren Pruggern/Gröbming

Details Sonntag, 20. September 2020 19:10

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellensechste FC Tauplitz in der 4. Runde der 1. Klasse Enns auf den Tabellenelften SG E-Werk Pruggern/Gröbming II. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 3:1 zugunsten von FC Tauplitz. Die Tauplitzer konnten auch dieses Mal wieder gewinnen. Man feierte einen 5:0-Kantersieg.

FC Tauplitz mit dem besseren Start

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet FC Tauplitz die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Man gibt ordentlich Gas und das 1:0 sollte nicht lange auf sich warten. In Minute 13 setzt sich nach schöner Vorlage Mario Haigl im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Tauplitzer nachlegen, was auch gelingen sollte. In der 25. Minute findet der gegnerische Tormann in Nicolas Sölkner seinen Meister, der gekonnt auf 2:0 stellt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste tun sich hingegen schwer. Kurz vor der Pause senkt sich ein Ball sehr gefährlich, doch der Tauplitzer Goalie kann gerade noch parieren. Nach etwas mehr als 45 Minuten beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Tauplitz dreht weiter auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Lattenschuss der Tauplitzer. Ein 3:0 hätte das Spiel wohl endgültig entschieden. Immer wieder kommen die Tauplitzer auch weiterhin sehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Michael Pirkmann bewahrt in der 64. Minute kühlen Kopf und kann nach schöner Einzelaktion zum 3:0 einschieben. Das war es aber noch immer nicht. Dominic Pernter mit tollem Solo und schon steht es 4:0. Tamas Csemez nützt in Minute 85 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt zum 5:0 ab. Nach dem Schlusspfiff bejubelt FC Tauplitz drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen Ausseerland Juniors. SG Pruggern/Gröbming II hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen Bad Mitterndorf II die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





