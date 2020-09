Juniors Liezen entführen drei Punkte aus Stein

Details Sonntag, 27. September 2020 20:58

In der 5. Runde der 1. Klasse Enns duellierten sich der Tabellendritte SV ESIN Stein/Enns und der Tabellenzweite SC Juniors Liezen. In der letzten Runde verlor SV ESIN Stein/Enns mit 0:2 gegen SU Wörschach. Am Ende konnten sich die Liezener knapp aber doch mit 3:2 durchsetzen. Die Juniors bleiben also auch im fünften Saisonspiel ohne Niederlage.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Dabei bekommt das Publikum schon in dieser Phase die eine oder andere gute Offensivaktion der beiden Teams zu sehen. Dann ist es auch so weit: Bernhard Schachner bewahrt in der 41. Minute die Übersicht und verwandelt präzise nach einem schnellen Angriff zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner nachlegen, doch praktisch im Gegenzug fällt der Ausgeich. Amedin Music setzt sich durch und kann sich in Minute 45 als Torschütze zum 1:1 feiern lassen. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Liezenern, die den Schwung vom Ausgleich kurz vor der Pause mitnehmen können. In der 69. Minute bewahrt Music mit dem Treffer zum 1:2 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich nach einem schönen Konter in die Torschützenliste ein. Damit ist wieder alles offen. Stein kann aber zurückschlagen, allerdings dauert es eine Weile. Die Steiner werfen alles in die Schlacht und werden belohnt. Anton Schwab zeigt in der 86. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt nach schönem Pass in die Tiefe auf 2:2. Damit ist wieder alles offen. Liezen wirft noch einmal alles nach vorne und kann das Spiel tatsächlich noch für sich entscheiden. In weiterer Folge drückt David Zrno in Minute 91 den Ball über die Linie und stellt auf 2:3. In der 91. Minute bekommt Amedin Music die gelb-rote Karte, SC Juniors Liezen muss mit einem Spieler weniger zurecht kommen. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SC Juniors Liezen darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Bernhard Schachner (Spieler Stein): "Diese Niederlage tut sehr weh. Das hätte nicht sein müssen. Wir haben Moral bewiesen, uns dann aber die Schneid abkaufen lassen."