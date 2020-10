Selzthal lässt SG Pruggern/Gröbming II keine Chance

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 11:42

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenachte ESV LOK Selzthal in der 9. Runde der 1. Klasse Enns auf den Tabellenelften SG E-Werk Pruggern/Gröbming II. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 6:1 zugunsten von ESV LOK Selzthal. Auch dieses Mal gewannen die Selzthaler, und zwar mit 4:0. Gröbming hielt zwar über weite Strecken mit, konnte gute Chancen aber nicht nutzen.

Jan Poier trifft nach 22 Minuten

Die Partie beginnt munter und besseren Selzthalern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht ewig dauern, bis das erste Tor fällt. In Minute 22 drückt Jan Poier den Ball über die Linie und stellt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. In weiterer Folge kann der Ball in der 30. Minute nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Jan Oswald Krassnegger verwertet nach schöner Vorlage zum 2:0. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Selzthal gibt weiter Gas

Die zweite Halbzeit beginnt stärkeren Gröbmingern. Ein guter Freistoß wird in dieser Phase pariert. Dann übernehmen die Selzthaler wiedas Kommando. Dann fällt auch das 3:0. Elias Haller zieht aus der Distanz ab und das Leder fliegt ins Tor. Das Spiel dürfte jetzt wohl entschieden sein. Gröbming gibt allerdings weiter nicht auf. Eine gute Chance wird in dieser Phase vergeben, während Selzthal das 4:0 macht. Fabio Alexander Huber setzt sich durch und kann sich in Minute 75 als Torschütze zum 4:0 feiern lassen. Die Partie endet mit einem Sitzer der Gröbminger, wo der Ball am leeren Tor vorbeigeht. Nach dem Schlusspfiff bejubelt ESV LOK Selzthal drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen FC Ausseerland Juniors. SG Pruggern/Gröbming II hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Stein/Enns die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.