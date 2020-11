David Otter hoch drei! Spielstarke Ausseerland Juniors bezwingen Selzthal!

Details Montag, 02. November 2020 20:12

Am Sonntag traf in der 10. Runde der 1. Klasse Enns der Tabellenvierte die FC Ausseerland Juniors vor heimischem Publikum auf den Tabellensechsten den ESV LOK Selzthal. Die FC Ausseerland Juniors remisierte in Runde 9 mit 0:0 gegen Irdning II, während der ESV LOK Selzthal 4:0 gegen die SG E-Werk Pruggern/Gröbming II gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatten die Ausseerland Juniors mit 3:1 das bessere Ende für sich. Auch diesmal konnte sich die Soder-Truppe durchsetzen. Was heißt, dass man nun nach 8 Spielen bei starken 18 Punkten hält. Die Weinberger-Schützlinge sind mit 9 Zählern aus 9 Begegnungen im hinteren Mittelfeld antreffbar. Der Spielleiter war Sladan Markovic - 70 Zuseher waren im Christof Industries Seestadion mit von der Partie.

Die Gäste erweisen sich als harte Nuss

Die Begegnung beginnt so, wie sich der Gastgeber das wohl vorgestellt hat. Denn bereits in der 2. Minute bringt der "Knipser vom Dienst", David Otter, seinen Farben rasch mit 1:0 in Führung. Damit wird die Angelegenheit für die Gäste nicht wirklich einfacher. Aber man muss dem Außenseiter zugute halten, dass er sich sehr teuer verkaufen kann. Manuel Eder und Marc Justich lassen nachfolgend die Ausgleichschance verstreichen. In der 24. Minute kommt es dann zur Vorentscheidung. Zuerst vergibt Kapitän Dominik Poier einen Elfmeter für Selzthal. Im Gegenstoß fabriziert dann Heiko Zeiser ein unglückliches Eigentor. So steht es dann anstatt 1:1 eben 2:0. Yannick Galle zeigt noch einmal für Selzthal auf, es geht aber mit dem Zweitore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Jetzt haben die Heimischen das Sagen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 5 Verwarnungen, kommt es dann dazu, dass sich die Ausseerland Juniors doch einen spielerischen Vorteil erarbeiten können. Es gelingt dann auch sehr früh, das dritte Tor draufzulegen. In der 56. Minute ist es erneut der 35-jährige David Otter, der mit dem 3:0 seine Visitenkarte in des Gegners Tor abgeben kann. Das sollte dann letztlich doch der Todesstoß für die tapfer agierenden Selzthaler gewesen sein. Obwohl die Gäste, trotz des deutlichen Rückstands, unverdrossen weiterkämpfen. Zumindest diesen einen Treffer hätten sich die Gäste redlich verdient. Es wollte aber nicht sein, im Gegenteil in der 79. Minute sind die Hausherren noch einmal erfolgreich. Mit seinem bereits 14. Saisontor bzw. seinem dritten Treffer, fixiert David Otter, den doch deutlichen 4:0-Spielendstand.

FC AUSSEERLAND JUNIORS - ESV SELZTHAL 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (2. Otter), 2:0 (24. Zeiser/ET), 3:0 (56. Otter), 4:0 (79. Otter)

by: Ligaportal/Roo