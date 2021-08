Stein schlägt Juniors Liezen in enger Partie

Details Montag, 16. August 2021 07:27

Die zweite Kampfmannschaft des SC Liezen traf am Sonntagnachmittag in der 1. Klasse Enns auf den SV Stein/Enns. Beide Mannschaften konnten zum Saisonauftakt einen Sieg einfahren. Mit dementsprechend Spannung wurde die Partie erwartet. Am Ende konnten sich die Steiner knapp aber doch mit 3:2 durchsetzen und stehen nach zwei Spielen bei zwei Siegen.

Die Steiner beginnen stark und setzen den Gegner gleich ordentlich unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Daniel Schönleitner versenkt die Kugel im Kasten der Juniors Liezen. Mit der Führung im Rücken machen die Steiner gleich munter weiter und wollen nachlegen. Das sollte aber nicht gelingen, denn das Spiel verliert dann an Tempo. Zwar sind die Liezener in Folge bemüht und erspielen sich die eine oder andere Situation im Strafraum, doch richtig zwingend werden sie nicht. So vergeht die erste Halbzeit ohne weitere Treffer.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste Halbzeit aufgehört hatte. So wirklich in Fahrt kommen weder die Gäste noch die Hausherren. Dann schlägt der Ball aber doch zum 2:0 ein. In der 66. Minute erhöhte Rene Gerhard Gutmann auf 2:0 für SV Stein/Enns. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Liezen muss jetzt mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen sollte. Das tun sie auch, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0 für Stein. Dann gelingt aber plötzlich doch den Liezenern der Anschlusstreffer, worauf sie weiter Gas geben und kurz vor Schluss auch noch das 2:3 erzielen. Geht doch noch etwas für die Juniors? Man drückt auf den Ausgleich, doch Stein bringt die drei Zähler über die Zeit.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): FOLGT

1. Klasse Enns: SC Juniors Liezen – SV Stein/Enns, 2:3 (0:1)

3 Daniel Schoenleitner 0:1

66 Rene Gerhard Gutmann 0:2

74 Daniel Schoenleitner 0:3

75 Julian Stocker 1:3

86 Nico Brunner 2:3

