Stein/Enns deklassiert Tauplitz

Details Sonntag, 22. August 2021 21:27

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Stein/Enns und FC Tauplitz am Sonntag in der dritten Runde der 1. Klasse Enns. Das Spiel endete mit einem klaren 7:1-Erfolg für die Steiner, die sich damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel holen konnten.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Martin Langbrucker steht in der neunten Minute goldrichtig und markiert die Führung. Mit dem 1:0 im Rücken machen die Gastgeber gleich munter weiter und wollen nachlegen, auch gelingt. Gerold Fischbacher versenkt die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus (24.) im Tor - mit der Ferse ist er erfolgreich. Tauplitz hingegen tut sich sehr schwer und man kommt so gar nicht vor das gegnerische Tor. In der 26. Minute zappelt das Leder schon wieder im Netz. Das 3:0 ist wohl die Entscheidung in dieser Partie, ehe Dominik Pfennich das Leder via Innenstange im Tor unterbringt. Kurz darauf bittet der Unparteiische die Protagonisten zur Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste aufgehört hat, mit stärkeren Steinern. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 5:0 fällt. Fischbacher vollendet zum fünften Tagestreffer. Tauplitz hat große Probleme im Spiel nach vorne. Schönleitner legt kurz darauf das 6:0 nach. In der Schlussphase erzielen dann doch die Tauplitzer ihren Ehrentreffer - ein Freistoß von Hainzl passt perfekt. Dann noch ein Tor nach einem Stanglpass, ehe die Partie vorbei ist.

Simon Holzinger (Trainer Stein): "Wir hatten das Spiel von Beginn an klar unter Kontrolle und konnten uns schon nach wenigen Minuten die ersten Chancen erspielen. Auch im weiteren Verlauf der Partie waren wir sowohl spielerisch als auch läuferich überlegen. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – FC Tauplitz, 7:1 (4:0)

9 Martin Langbrucker 1:0

24 Gerold Fischbacher 2:0

26 Daniel Schoenleitner 3:0

40 Dominik Pfennich 4:0

55 Gerold Fischbacher 5:0

76 Daniel Schoenleitner 6:0

90 Dominik Hainzl 6:1

91 Gerold Fischbacher 7:1

