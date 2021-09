Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Stein und Selzthal

Details Montag, 06. September 2021 08:44

Am Sonntag kam es in der steirischen 1. Klasse Enns zum Duell zwischen dem SV Stein/Enns und dem ESV Lok Selzthal. Das Spiel wurde mit Spannung erwartet, immerhin konnte beide Teams die ersten vier Saisonspiele gewinnen. Am Ende gab es keinen Sieger, das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. Dieses Unentschieden nutzte Wörschach, das einen 7:1-Erfolg über Irdning II feiern konnte und sich somit an die alleine Tabellenspitze setzt.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die Selzthaler haben etwas mehr von der Begegnung, kommen aber zunächst nicht richtig zwingend vor das Tor. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es passiert. ESV Lok Selzthal geriet in der 31. Minute ins Hintertreffen. Daniel Schönleitner trifft zur Führung - beim Tor war etwas Glück dabei. Mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Selzthalern, die es noch einmal wissen wollen. Es dauert eine Weile, bis sie dann auch zu Tormöglichkeiten kommen. Bis dahin spielt Stein auf Konter. Ein gut fertig gespielter Konter würde das Match entscheiden. Luca Andreas Leyendecker ist es schließlich, der zum 1:1 trifft (73.). In der Schlussphase geht es noch einmal Hin und Her, doch es bleibt beim 1:1-Remis.

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – ESV Lok Selzthal, 1:1 (1:0)

31 Daniel Schoenleitner 1:0

73 Luca Andreas Leyendecker 1:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!