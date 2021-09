Überraschung! Stein zittert sich zu einem Punkt gegen Ausseerland Juniors

Details Montag, 20. September 2021 21:24

Das Spiel vom Sonntag zwischen FC Ausseerland Juniors und SV Stein/Enns in der 1. Klasse Enns endete mit einem 3:3-Remis. Die Ausseer sorgten damit für eine kleine Überraschung, denn die Steiner gingen als klarer Favorit in die Partie. Die Aussseer brachten Stein sogar an den Rand einer Niederlage. Erst zum zweiten Mal heuer luchst ein Team den Steinern einen Punkt ab.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Steinern, die den Schwung der letzten Partie mitnehmen können und Gas geben. Es sollte allerdings eine Weile dauern, ehe die Gäste auch Tormöglichkeiten vorfinden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde finden die Steiner dann die Top-Gelegenheit vor, scheitern aber aus kurzer Distanz. Kurz darauf hat Ausseerland die Chance vom Elfmeterpunkt: David Otter verwandelt sicher. Damit führt der Außenseiter und mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Steiner. Nach schöner Vorarbeit trifft Otter zum zweiten Mal und es steht 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Ausseerland muss riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 52. Minute erzielt Rene Gerhard Gutmann das 1:2 für Stein/Enns. Und die Steiner bleiben am Drücker. Für das 2:2 der Gäste zeichnet sich schließlich Dominik Pfennich verantwortlich (69.). Dass FC Ausseerland Juniors in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Otter, der in der 79. Minute nach schöner Vorarbeit von Machherndl zur Stelle war. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Gutmann bereits wenig später besorgte (84.). Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel dann vorbei.

1. Klasse Enns: FC Ausseerland Juniors – SV Stein/Enns, 3:3 (1:0)

34 David Otter 1:0

51 David Otter 2:0

52 Rene Gerhard Gutmann 2:1

69 Dominik Pfennich 2:2

79 David Otter 3:2

84 Rene Gerhard Gutmann 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!