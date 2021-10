Wörschach auf Aufstiegskurs: Ungefährdeter 3:0-Erfolg gegen Tauplitz!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 10:14

Wörschach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Tauplitz. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SU Wörschach erfüllte die Erwartungen auf sehr souveräne Art und Weise. Die Wörschacher ließen zu keinem Zeitpunkt der Partie Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Etwa 95 Zuschauer verfolgten die Partie im Wörschacher Au Stadion.

In der 34. Minute erzielte Janos Toth das 1:0 für den Spitzenreiter. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Janos Toth bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (67.). Christoph Strimitzer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Wörschach (87.). Letzten Endes holte SU Wörschach gegen FC Tauplitz drei Zähler.

Der Zu-null-Sieg lässt Wörschach passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Prunkstück von SU Wörschach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Wörschach ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich SU Wörschach selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Abstiegssorgen von Tauplitz sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 35 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Tauplitz alles andere als positiv. Die Situation von Tauplitz ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Wörschach handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

1. Klasse Enns: SU Wörschach – FC Tauplitz, 3:0 (1:0)

34 Janos Toth 1:0

67 Janos Toth 2:0

87 Christoph Strimitzer 3:0

