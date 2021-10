Buljubasic-Triple: Rottenmann siegt gegen Pruggern/Gröbming II mit 5:2

Details Montag, 18. Oktober 2021 11:58

Für die Zweitvertretung von SG Pruggern/Gröbming gab es in der Auswärtspartie gegen die Reserve von Rottenmann nichts zu holen. Pruggern/Gröbming II verlor mit 3:5. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Rottenmann II enttäuschte die Erwartungen nicht.

Das Spiel startete mit einer Überraschung - für das erste Tor in diesem Spiel sorgte der Tabellenletzte in Person von Fabian Schwarzkogler. In der 17. Minute traf der Spieler von SG E-Werk Pruggern/Gröbming II ins Schwarze. Kurz vor dem Seitenwechsel wandelten die Hausherren den Rückstand in einen Vorsprung um. Binnen zwei Minuten sorgten Kevin Josipovic und Marco Felsner mit ihren Treffern zum 1:1 und 2:1 (44. und 45.) für eine kalte Dusche für das Auswärtsteam. Zur Pause wusste der SV Rottenmann II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die zweite Halbzeit dauerte gerade einmal wenige Sekunden, als Senad Buljubasic die Führung auf 3:1 ausbaute. Jetzt ließen sich die Gastgeber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen - Buljubasic traf mit seinem zweiten Tor zum 4:1. Aber das Tabellenschlusslicht bewies Moral und Christoph Schreiber verkürzte in der 77. Minute auf 2:4. Für ruhige Verhältnisse sorgte Buljubasic, als er das 5:2 für die Gäste besorgte (80.) - sein dritter Treffer in dieser Partie führte zur endgültigen Entscheidung. Kurz vor Ultimo war noch Gernot Brettschuh zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von SG E-Werk Pruggern/Gröbming II verantwortlich (84.). Am Schluss gewann SV Rottenmann II gegen den Tabellenletzten.

Den Kampf um die Klasse geht Rottenmann in der Rückrunde von der neunten Position an. Die Löcker-Elf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Mit 64 Gegentreffern hat SG Pruggern/Gröbming II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 5,82 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel.

1. Klasse Enns: SV Rottenmann II – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 5:3 (2:1)

17 Fabian Schwarzkogler 0:1

44 Kevin Josipovic 1:1

45 Marco Felsner 2:1

47 Senad Buljubasic 3:1

60 Senad Buljubasic 4:1

77 Christoph Schreiber 4:2

80 Senad Buljubasic 5:2

84 Gernot Brettschuh 5:3

by ReD

